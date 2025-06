Vente des droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en Pologne

La FIFA a accordé les droits exclusifs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pour la Pologne au Nordic Entertainment Group (NENT Group). Ce dernier diffusera sur sa plateforme locale tous les matches de la prochaine édition du plus grand événement de football féminin au monde, qui sera organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de sa stratégie d’investissement dans le sport féminin, NENT Group avait déjà acquis en fin d’année dernière les droits exclusifs de la compétition pour le Danemark, la Norvège et la Suède.

Jean-Christophe Petit, directeur des Services de droits et contenu médias de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes heureux d’étendre la portée de notre partenariat pour la Coupe du Monde Féminine avec NENT Group, qui fait preuve d’un engagement fort en faveur du football féminin. Cette coopération nous permettra de continuer à accroître la popularité du football féminin en Pologne. »

L’édition 2023 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sera inédite à double titre : non seulement elle proposera un format élargi à 32 équipes participantes, contre 24 auparavant, mais ce sera aussi la première organisée par deux pays. Elle se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.

La compétition a connu une croissance fulgurante depuis 1991, année de son lancement, devenant l’événement sportif unidisciplinaire féminin le plus regardé au monde. La dernière édition, France 2019, a ainsi attiré plus de 1,1 milliard de téléspectateurs et battu des records d’audience dans de nombreux territoires.