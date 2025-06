Lancement de l’appel d’offres pour les droits médias en France de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

La FIFA a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un appel d'offres portant sur la vente des droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ sur le territoire français.

La compétition a connu une croissance fulgurante depuis 1991, année de son lancement, devenant l’événement sportif unidisciplinaire féminin le plus suivi au monde. La dernière édition, organisée en France en 2019, a attiré un nombre record de téléspectateurs – plus de 1,1 milliard à travers le monde – et battu de nombreux records d’audience dans de nombreux territoires, dont la France où, en moyenne, plus de 10 millions de personnes ont suivi les matches des Bleues.

À travers cet appel d’offres, la FIFA entend sélectionner les médias français les plus à même de l’aider à atteindre ses objectifs ambitieux, à savoir parvenir à une couverture globale et de haute qualité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et de générer un investissement financier qui permettra de favoriser cette accélération de la croissance du football féminin.

Les entreprises ou organisation de médias souhaitant se porter candidates peuvent demander le dossier de l’appel d'offres en envoyant un courriel à l'adresse France-media-rights@fifa.org.