Worawi Makudi suspendu trois mois par la Commission de Discipline de la FIFA

Worawi Makudi, ancien président de la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) et ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA, a été sanctionné par la Commission de Discipline de la FIFA pour n’avoir pas respecté une décision de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.

En octobre 2015, la Commission d’Éthique avait suspendu M. Makudi de toute activité liée au football pour 90 jours. Constatant que M. Makudi était toujours impliqué dans les affaires de la FAT durant cette période - enfreignant en cela l’article 64 du Code disciplinaire de la FIFA -, la Commission de Discipline de la FIFA a donc décidé de le suspendre pour trois mois de toute activité liée au football. Une amende de 3 000 francs suisses lui a également été infligée, ainsi qu’un avertissement.