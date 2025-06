Les communautés à travers tous les États-Unis se préparent à accueillir les plus grands joueurs du football mondial

Les 32 équipes en lice, issues de 20 pays différents, ont élu domicile dans 14 États américains, de la Floride à la Californie en passant par le New Jersey, l’État de Washington et bien ailleurs encore. Cette dispersion géographique permettra à la compétition ô combien attendue de trouver un écho dans les communautés vivant à proximité ou en périphérie des villes où se disputeront les 63 rencontres.

« C’est un immense plaisir de dévoiler les camps de base qui accueilleront les clubs qualifiés pour la phase de groupes de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. « Ces sites, et plus particulièrement les personnes et les communautés qui vivent à proximité, accueilleront les meilleurs footballeurs du monde et leur offriront un environnement ainsi qu’un accueil chaleureux pour les soutenir. »