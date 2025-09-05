Plus qu’une semaine avant l’ouverture de la première phase de vente de billets de la Coupe du Monde de la FIFA™

La phase de prévente Visa s’ouvrira le mercredi 10 septembre à 11h00 ET (17h00 CET) et s’achèvera le vendredi 19 septembre à 11h00 ET (17h00 CET). Grâce à Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les technologies de paiement, les détenteurs et détentrices d’une carte Visa éligibles peuvent, au cours de la période prévue, participer au tirage au sort qui leur est réservé (sous réserve des conditions générales) en se connectant à la plateforme à l’aide de leur identifiant FIFA. En sa qualité de fournisseur exclusif des solutions de paiement de la FIFA lors de la première phase de vente de billets, Visa garantit une expérience de paiement rapide, sécurisée et fluide. « À tout juste dix mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes ravis de lancer la première phase de vente de billets pour la compétition », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « Il s’agit d’une étape importante en vue de cet événement historique. Nous sommes très impatients de voir des millions de supporters et supportrices se joindre à nous en Amérique du Nord en juin prochain. » « Le compte à rebours est enclenché, et les détenteurs et détentrices d’une carte Visa sont les premiers à pouvoir saisir leur chance d’assister à la compétition », a déclaré Frank Cooper III, directeur marketing chez Visa. « Nous sommes fiers de leur permettre d’entamer le parcours qui les mènera à la compétition phare du football mondial. Grâce à notre partenariat avec la FIFA, nous sommes en mesure d’offrir un accès anticipé aux billets et la tranquillité d’un paiement sécurisé et transparent. La route vers la Coupe du Monde de la FIFA débute ici et maintenant, grâce à Visa. » Le tirage au sort des préventes Visa est soumis à des règles officielles, disponibles sur FIFA.com/tickets. Tout individu souhaitant participer au tirage au sort doit être âgé d’au moins 18 ans. Il n’est pas obligatoire d’acheter un billet pour participer ou être tiré(e) au sort. Le moment choisi par un individu pour participer au tirage au sort des préventes Visa n’a aucune incidence sur ses chances d’être tiré(e) au sort. À l’issue d’une procédure de sélection aléatoire, les personnes dont la demande aura été acceptée recevront une notification par courriel (à partir du 29 septembre 2025) leur indiquant la date et l’heure auxquelles elles pourront acquérir leur précieux sésame (sous réserve de disponibilité). Les premiers créneaux d’achat sont prévus le 1er octobre. Le fait d’être tiré(e) au sort ne garantit aucunement la disponibilité de billets lors du créneau alloué. En effet, des billets individuels pour l’ensemble des 104 matches de la compétition seront mis en vente dès le départ. Des séries de billets spécifiques à un site ou à une équipe seront également proposés. Le prix de billets va de USD 60 pour un match de la phase de groupes à USD 6 730 pour la finale, lors de laquelle les deux meilleures équipes s’affronteront pour le trophée tant convoité de la Coupe du Monde de la FIFA™. En raison de la forte demande attendue, les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™ seront mis en vente lors de plusieurs phases, la première étant le tirage au sort des préventes Visa. Les autres phases seront lancées dans les mois à venir afin de permettre à tous les supporters et supportrices de vivre cette édition inédite. Celles et ceux qui n’auront pas pu prendre part au tirage au sort des préventes Visa, qui n’auront pas été tiré(e)s au sort ou qui souhaiteront acquérir des billets supplémentaires auront la possibilité de le faire lors des autres phases de vente. Ces phases démarreront en octobre 2025 et s’achèveront le jour de la finale, le dimanche 19 juillet 2026 :