Un an avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le jeudi 11 juin 2026 à Mexico

Avec 48 équipes, la Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera la plus vaste et la plus inclusive de l’histoire

Organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, cette Coupe du Monde de la FIFA™ sera la première à se dérouler dans trois pays

Le 11 juin 2026, le monde entier aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 26™. Disputée dans trois pays et 16 villes hôtes bouillonnantes, avec un nouveau format élargi à 48 équipes, cette édition sera la plus vaste et la plus inclusive de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. L’édition 2026 de la compétition devrait accueillir 6,5 millions de spectateurs dans les stades du Canada, du Mexique et des États-Unis, fédérant ainsi le continent et le monde entier autour du beau jeu.

« Dans un an jour pour jour, le plus grand événement de football de la planète émerveillera le monde entier comme jamais ça ne s’est vu auparavant », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. « C’est bien plus qu’une simple compétition, c’est une célébration planétaire de nos liens, de notre unité et de notre passion. » Aux quatre coins du monde, les rêves commencent à devenir réalité à mesure que les équipes décrochent leur billet et que les supporters se préparent à vivre un moment historique, alors que le compte à rebours avant la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de tous les temps a commencé. »

Ce compte à rebours coïncide avec les préparatifs des États-Unis en vue de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui débutera samedi prochain à Miami, en Floride. La compétition réunira 32 des meilleurs clubs de football du monde, qui se disputeront le titre de champion du monde des clubs de la FIFA.

À un an du coup d’envoi, les 16 villes hôtes dévoileront leurs compteurs officiels, sur lesquels figurera le logo officiel de la ville, inspiré de la culture locale. Des compteurs ont été installés dans des lieux emblématiques des villes hôtes et indiqueront le temps restant avant le coup d’envoi du plus grand événement sportif de la planète, qui aura lieu le 11 juin 2026 en Amérique du Nord.

Des événements communautaires locaux, des célébrations avec les parties prenantes et d’autres activités seront organisés à travers tout le continent nord-américain, invitant les habitants de la région à se joindre aux festivités. À l’occasion, les villes hôtes diffuseront également une vidéo mettant en scène une célébrité ou une personnalité locale, qui expliquera ce qui rend sa ville unique et inspirante.

« La beauté, la culture et le caractère unique de chacune des 16 villes hôtes seront mis en valeur et la Coupe du Monde de la FIFA permettra de montrer au monde entier tout ce que l’Amérique du Nord a de plus beau à offrir », a déclaré le Président Infantino. On a hâte d’accueillir les équipes et les spectateurs de tous les continents pour célébrer ce sport merveilleux sur sa scène la plus prestigieuse. »

À un an de l’événement, les 13 premières équipes qualifiées pour cette compétition historique sont déjà connues. Aux côtés des pays hôtes, le Canada, le Mexique et les États-Unis, qui étaient qualifiés d’office, dix autres nations ont récemment décroché le précieux sésame, parmi lesquelles l’Argentine, tenante du titre, la Jordanie et l’Ouzbékistan, qui participeront pour la première fois de leur histoire aux phases finales, mais aussi l’Australie, le Brésil, l’Équateur, l’Iran, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande. Les 35 autres équipes seront connues d’ici mars 2026. Les matches de la phase de groupes seront déterminés lors du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, en décembre prochain.

Les billets grand public pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ seront mis en vente dans les prochains mois. Des formules hospitalité sont déjà disponibles. D’autres formules hospitalité, notamment pour les matches au Canada et au Mexique, seront mises en vente en juillet. Pour plus d’informations, les fans sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets, le site officiel et la principale plateforme de billetterie pour la compétition. Les personnes souhaitant devenir volontaires peuvent rejoindre dès maintenant le million de membres de la communauté des volontaires de la FIFA avant le lancement du programme sur FIFA.com/volunteers.