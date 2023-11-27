La programmation de Toronto dévoilée alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lance les Concerts du compte à rebours à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis

Les célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débuteront le mercredi 10 juin avec un concert en direct unique en son genre, qui se déroulera dans plusieurs villes à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis

Le Concert du compte à rebours est organisé en collaboration avec les GRAMMYs®

Toronto accueillera le premier Concert du compte à rebours annoncé, avec à l'affiche Bryan Adams, Nora Fatehi aux côtés de Sanjoy, Vegedream, ainsi qu'une collaboration spéciale entre AHI et Wyclef Jean

Les billets seront mis en vente ce vendredi à 10 h 00 EDT sur Host City Toronto

Le football et la musique s’apprêtent à fusionner à Toronto alors que la première programmation liée à la série des Concerts du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est dévoilée. Expérience musicale en direct unique en son genre se déroulant à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis le mercredi 10 juin, les concerts uniront les supporters de toute l'Amérique du Nord à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et marqueront un nouveau tournant dans le programme musical et de divertissement en pleine expansion de la FIFA.

Toronto accueillera les supporters pour une grande célébration au FIFA Fan Festival™ de Toronto, sur le site historique de Fort York et à The Bentway, avec des prestations de Bryan Adams, Nora Fatehi aux côtés de Sanjoy et Vegedream, ainsi qu'une collaboration entre AHI et Wyclef Jean, en plus d'autres artistes et invités spéciaux qui seront annoncés ultérieurement. Les billets seront mis en vente le vendredi 29 mai à 10 h 00 EDT via Host City Toronto, et les supporters sont encouragés à réserver leur place rapidement pour cette célébration inoubliable en amont de la plus grande compétition sportive au monde.

Avec pour toile de fond l'une des villes les plus multiculturelles de la planète, le Concert du compte à rebours de Toronto rassemblera la musique, le football et la culture avant les débuts historiques du Canada lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Toronto est l'une des villes les plus cosmopolites et les plus dynamiques sur le plan culturel au monde, ce qui en fait la scène idéale pour ce premier Concert du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ unique en son genre », a déclaré Peter Montopoli, directeur opérationnel de la compétition de la FIFA pour le Canada. « Rassembler des artistes de renommée mondiale, des supporters de football et des communautés de tout le pays reflète avec force l'énergie, la passion et l'esprit multiculturel que le Canada affichera aux yeux du monde tout au long de la compétition. »

Dans le cadre d'une célébration synchronisée à travers les trois pays hôtes, d'autres Concerts du compte à rebours auront également lieu au Mexique et aux États-Unis. De nouveaux artistes ainsi que les détails de ces événements seront dévoilés le lundi 1er juin pour le Mexique et le mardi 2 juin pour les États-Unis.

Le Concert du compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 transformera les villes hôtes du premier match de chaque pays organisateur en scènes mondiales, unissant le football, la musique et la culture des supporters dans une célébration commune. En collaboration avec les GRAMMYs®, le Concert du compte à rebours fera intervenir des artistes de renommée internationale qui figurent sur l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, aux côtés d'autres interprètes internationaux et d'invités spéciaux.

Le Concert du compte à rebours de Toronto sera diffusé en direct de 21 h 00 à 22 h 30 EDT. Les supporters du monde entier pourront le suivre sur les chaînes de diffusion et les plateformes numériques mondiales de la FIFA, y compris lors d'un direct mondial via le compte TikTok de la Coupe du Monde de la FIFA, TikTok étant le partenaire social exclusif pour la diffusion en direct. Le lendemain, l’intégralité du concert ainsi que des images exclusives des coulisses seront disponibles sur VuMe, la plateforme partenaire de vidéo à la demande.