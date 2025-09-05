Les tirages au sort de la Coupe arabe de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™  ont livré leurs verdicts

Les deux événements se sont déroulés dans le cadre d’une cérémonie spéciale à Doha

La première édition de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ à 48 équipes, qui aura lieu du 3 au 27 novembre, comptera 12 groupes

Sept matches de qualification pour la Coupe arabe de la FIFA 2025™ se tiendront les 25 et 26 novembre ; la phase finale, quant à elle, est programmée du 1er au 18 décembre

Dimanche 25 mai, l’hôtel Raffles de Doha a été le cadre de deux tirages au sort de deux compétitions de premier plan : la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025™ et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™.

En tout, 23 équipes nationales se retrouveront au Qatar pour tenter de remporter la seconde édition de la Coupe arabe. Les qualifications auront lieu les 25 et 26 novembre, tandis que la phase finale tiendra les supporters en haleine du 1er au 18 décembre.

La Coupe du Monde U-17 2025, quant à elle, réunira pour la première fois 48 équipes, qui s’affronteront du 3 au 27 novembre.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est adressé aux quelque 550 invités présents par l’intermédiaire d’un message vidéo.

« La Coupe du Monde 2022 a été un succès retentissant, au point d’être considérée comme la meilleure édition de tous les temps. Douze mois plus auparavant, un autre événement historique s’est déroulé au Qatar : la première Coupe arabe. Je suis convaincu que le Qatar saura une nouvelle fois relever avec brio le défi que représente l’organisation de ces passionnantes compétitions. Ce pays hospitalier dispose d’installations exceptionnelles. Les équipes pourront ainsi se préparer dans les meilleures conditions », a déclaré le Président Infantino.

« La présence de cinq nouveaux venus en Coupe du Monde U-17 illustre parfaitement l’ambition de la FIFA, à savoir rendre le football véritablement mondial et donner à chacun la possibilité de briller sur la plus grande des scènes. Il me tarde de voir une nouvelle génération de champions prendre la place qui lui revient et marcher sur les traces des autres grands joueurs qui ont pris part à cette compétition. »

Après avoir organisé l’édition inaugurale en 2021, le Qatar accueille à nouveau la Coupe arabe en 2025. De son côté, la Coupe du Monde U-17 entame une série de cinq éditions consécutives organisées dans le même pays.

« L’engagement du Qatar à accueillir de grandes compétitions va bien au-delà du football. Nous sommes convaincus que ces événements rassemblent les individus, font tomber les barrière et favorisent les échanges culturels », a déclaré S.E. Yasir bin Abdullah Al Jamal, sous-secrétaire du ministère des Sports et de la Jeunesse et membre du conseil d’administration du Comité Organisateur Local.

« Nous avons hâte d’accueillir des supporters du monde entier pour ces deux compétitions. La Coupe du Monde U-17 va offrir aux stars de demain un écrin digne de leur talent, tandis que la Coupe arabe sera l’occasion de mettre à l’honneur la diversité culturelle et la richesse de la tradition footballistique dans la région. »

Le tirage au sort de la Coupe arabe a ouvert le bal. Toutefois, la composition exacte des quatre groupes ne sera connue qu’à l’issue des sept matches de qualification programmés en novembre.

Présenté par Mohammad Saadon Al Kuwari, le tirage au sort s’est effectué sous la direction de Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA, assisté de Hassan Al Haydos, Rabah Madjer, Yasser Al Qahtani et Wael Gomaa.

Les 48 équipes engagées dans cette édition historique de la Coupe du Monde U-17 ont ensuite pour découvrir l’identité de leurs premiers adversaires et se faire une idée plus précise du parcours qui les attend jusqu’en finale.

On peut d’ores et déjà affirmer que les 25 jours de compétition nous réserveront leur lot d’affiches palpitantes au complexe de l’Aspire Zone. Ce site de pointe a été témoin de l’ascension de nombreux athlètes de haut niveau, mais aussi de plusieurs grands noms du football qatarien. La finale se jouera au Stade Khalifa International, le 27 novembre.

Le tirage au sort des 12 groupes s’est déroulé sous la direction de Roberto Grassi, chef du département Compétitions de jeunes de la FIFA, assisté pour l’occasion par Abdulaziz Al Sulaiti, vétéran de l’édition 2005 avec le Qatar, et Julian Draxler, champion du monde 2014.

Les supporters qui souhaitent achetez des billets pour la Coupe du Monde U-17 2005 peuvent s’inscrire en cliquant sur ce lien.

Résultats du tirage au sort final de la Coupe arabe 2025 Compétition préliminaire : Q1 : Oman – Somalie Q2 : Bahreïn – Djibouti Q3 : Syrie – Soudan du Sud Q4 : Palestine – Libye Q5 : Liban – Soudan Q6 : Koweït – Mauritanie Q7 : Yémen – Comores Phase finale : Groupe A : Qatar, Tunisie, Q3 (Syrie ou Soudan du Sud), Q4 (Palestine ou Libye) Groupe B : Maroc, Arabie saoudite, Q1 (Oman ou Somalie), Q7 (Yémen ou Comores) Groupe C : Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Q6 (Koweït ou Mauritanie) Groupe D : Algérie, Irak, Q2 (Bahreïn ou Djibouti), Q5 (Liban ou Soudan)