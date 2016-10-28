Suspension de la Fédération Guatémaltèque de Football

Conformément à la décision du Comité d’Urgence de la FIFA (aujourd’hui Bureau du Conseil de la FIFA) prise le 18 décembre 2015, un comité de normalisation a été mis en place au sein de la Fédération Guatémaltèque de Football (FEDEFUT) afin de gérer les affaires courantes de la FEDEFUT, de réviser ses statuts pour les mettre en conformité avec les Statuts Standards de la FIFA, ainsi que d’organiser des élections en conséquence avant le 30 septembre 2016.

En septembre 2016, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation de la FEDEFUT jusqu’au 31 juillet 2017 afin de permettre à la fédération de disposer de suffisamment de temps pour conformer ses statuts aux exigences de la FIFA et de la CONCACAF ainsi que pour organiser des élections en conséquence. Le 25 octobre 2016, l’assemblée générale de la FEDEFUT a rejeté l’extension du mandat du comité de normalisation, qui ne peut par conséquent plus exercer ses activités.