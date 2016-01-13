Les meilleurs à l'œuvre

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

mercredi 13 janvier 2016, 09:18
Organisation

Révocation de Jérôme Valcke en tant que Secrétaire Général de la FIFA

Le 9 janvier 2016, le Comité d’Urgence de la FIFA a pris la décision de révoquer Jérôme Valcke de son poste de Secrétaire Général de la FIFA avec effet immédiat. Ce dernier n’est par conséquent plus le Secrétaire Général de la FIFA.

Le contrat de travail liant Jérôme Valcke à la FIFA a ainsi été résilié de manière anticipée.

Le 7 janvier 2016, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert une procédure formelle contre Jérôme Valcke, qui avait été relevé de ses fonctions de Secrétaire Général dès le 17 septembre 2015. Suspendu provisoirement le 8 octobre 2015, sa suspension a été prolongée le 6 janvier 2016 et reste effective.

Les fonctions de Secrétaire Général continueront d’être assumées par le Secrétaire Général par intérim de la FIFA, Markus Kattner.

Thèmes en lien
Organisation
Cookie Settings