Révocation de Jérôme Valcke en tant que Secrétaire Général de la FIFA

Le 9 janvier 2016, le Comité d’Urgence de la FIFA a pris la décision de révoquer Jérôme Valcke de son poste de Secrétaire Général de la FIFA avec effet immédiat. Ce dernier n’est par conséquent plus le Secrétaire Général de la FIFA.

Le contrat de travail liant Jérôme Valcke à la FIFA a ainsi été résilié de manière anticipée.

Le 7 janvier 2016, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert une procédure formelle contre Jérôme Valcke, qui avait été relevé de ses fonctions de Secrétaire Général dès le 17 septembre 2015. Suspendu provisoirement le 8 octobre 2015, sa suspension a été prolongée le 6 janvier 2016 et reste effective.