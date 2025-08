Reshmin Chowdhury et Thierry Henry présenteront les The Best FIFA Football Awards™

La journaliste britannique animera la cérémonie aux côtés de la légende d’Arsenal

Le gratin du football a rendez-vous à Londres ce lundi 15 janvier

À suivre gratuitement sur FIFA+, en anglais et en espagnol

La célèbre journaliste et présentatrice de sport britannique, Reshmin Chowdhury, et le champion du monde, Thierry Henry, présenteront la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ à Londres le lundi 15 janvier 2024.

Les joueurs/joueuses, entraîneur(e)s et autres figures du football qui ont marqué l’année seront honorés dans la capitale anglaise qui accueillera la cérémonie pour la troisième fois.

C'est également un triplé pour Reshmin Chowdhury, qui a déjà présenté les éditions 2020 et 2021. Cette journaliste polyglotte a notamment couvert la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pour BBC Sport et la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ pour beIN Sports.

On ne présente plus Thierry Henry et son immense carrière au cours de laquelle il a notamment remporté la Coupe du Monde de la FIFA™ avec les Bleus en 1998, la Coupe des Confédérations de la FIFA™ en 2003 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en 2009 avec le FC Barcelone.

Mais c'est avec le maillot d'Arsenal qu'il a forgé son statut d’attaquant de légende et qu’il a fait partie du FIFA FIFPRO World XI en 2006. Depuis qu’il a raccroché les crampons, Henry est devenu un analyste respecté - en anglais et en français - et est un entraîneur réputé. Il est actuellement à la tête de l'équipe U-21 de la France. Les deux maîtres de cérémonie seront épaulés dans le public par Duda Pavão, une spécialiste des médias multilingue qui a officié à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2022™ et à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Vous pourrez visionner en direct et gratuitement la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ sur FIFA+, où que vous soyez, à partir de 19h30 GMT le 15 janvier 2024. Les commentaires seront disponibles en anglais et en espagnol.