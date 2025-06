Vibes latines, musique urbaine et écussons hauts en couleur : une cérémonie d'ouverture éclatante pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs , prévue à 19h15 (heure locale) le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium, inaugure une nouvelle ère pour le football de club à l’échelle mondiale

Miami accueille le monde entier en grande pompe avec un spectacle aussi intense que grandiose mêlant les genres et les sonorités. Le coup d’envoi sera donné par Vikina et Richaelio, étoiles montantes de la musique latine, sous l’égide du grand Emilio Estefan, producteur récompensé de plusieurs Grammy Awards. On retrouve également à l’affiche les vedettes du rap que sont French Montana et Swae Lee

Les projecteurs se braqueront enfin sur les écussons des 32 clubs participants, dans un vibrant hommage à l’unité entre les peuples, à l’espoir et au football

Jour-10 avant le début des festivités. Avant d’accueillir le match d’ouverture de la compétition entre l’Al Ahly FC et l’Inter Miami CF, le Hard Rock Stadium sera le théâtre d’une vraie explosion de couleurs, de fougue musicale et de pure passion footballistique. À Miami ou en direct sur DAZN, préparez-vous à assister à un grand moment d’histoire. Rendez-vous le samedi 14 juin à 19h15 (heure locale) pour ne rien manquer.

Fruit d’un partenariat avec Balich Wonder Studio, la cérémonie d'ouverture propose une alchimie émouvante et riche de sens entre la musique et le mouvement, laquelle fera vibrer à l’unisson les 32 clubs et leurs millions de supporters à leur entrée dans une nouvelle ère. L’événement sera précédé d’une vidéo rendant hommage aux amateurs de football de tous les continents, qui fera monter l’excitation du stade par un compte à rebours.

Vikina et Richaelio prendront ensuite le micro pour un moment endiablé aux accents latinos typiques de la Floride produit par Emilio Estefan Jr, une figure centrale de l’intégration de la musique latine à la culture populaire.

« Cette performance musicale mettra à l’honneur des influences du monde entier, reflétant le caractère multiculturel et fédérateur du football », a expliqué le producteur d’origine cubaine. « On va accueillir le monde à Miami en musique, dans la bonne humeur et sous le signe de l’unité. »

« Faire la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA dans ma ville natale, c’est comme un rêve pour moi, » a commenté Vikina. « Cela va être un événement incroyable qui va mélanger les cultures et les passions et dont l’impact se ressentira dans tout le pays et dans le monde entier. Et on va montrer à toute la planète ce que c’est que la culture musicale de Miami. »

Pour intensifier cet échauffement pas comme les autres, les légendes mondiales French Montana et Swae Lee seront aussi de la partie. Les deux rappeurs, adeptes de mélange des genres et de changements de rythme, enflammeront le stade avec leur style unique.

« La cérémonie de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA… c’est un truc de fou ! J’ai hâte d’apporter cette énergie sur scène, de ressentir la passion des supporters et de montrer ce que ça donne quand on fusionne la musique et le football », a déclaré French Montana.

« C’est pas juste un spectacle, c’est une vraie alchimie. Le football, la musique, la culture, on va les mélanger et l’onde de choc se ressentira dans le monde entier », a ajouté Swae Lee.

Au milieu des tambours, des danses et des chants, la célébration trouvera son point d’orgue avec un vibrant hommage aux 32 clubs participants. De jeunes joueurs, représentant chacun l’une des équipes en lice, se placeront sur le terrain avec l’écusson de leur club de manière à former les lettres FIFA, un symbole intemporel d’unité qui restera aux États-Unis avant de rejoindre la collection du Musée du Football mondial de la FIFA à Zurich.

« Entre le battement puissant des tambours faisant vibrer la nuit et les visuels dynamiques mettant à l’honneur le trophée, la cérémonie d’ouverture a de quoi galvaniser toutes les foules. Elle offre une introduction saisissante à une compétition à l’issue de laquelle, parmi tous les candidats réunis, un seul décrochera le titre, réalisera le rêve de tout footballeur et rentrera dans l’histoire », a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations événementielles de la FIFA.

« Après la Coupe du Monde au Qatar, nous nous réjouissons de travailler de nouveau avec la FIFA pour les cérémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde des Clubs », a ajouté Marco Balich, président et directeur de création de Balich Wonder Studio.

Achetez vos billets dès maintenant

Alors que l’engouement pour la Coupe du Monde des Clubs ne cesse de croître, les supporters sont invités à réserver leurs billets sans tarder sur FIFA.com/tickets s’ils veulent assister à la compétition interclubs la plus inclusive jamais organisée. Des formules hospitalité sont également disponibles sur FIFA.com/hospitality. Tous les matches de la compétition seront retransmis gratuitement sur DAZN.com, afin que les fans de football du monde entier puissent profiter pleinement de cette édition historique.