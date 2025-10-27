Présentation du conseil consultatif du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation

Lancé en avril 2025 , le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation vise à lever USD 100 millions afin d’améliorer l’accès des enfants du monde entier à l’éducation et au football

Ce conseil consultatif non fiduciaire rassemble des leaders dans les domaines du sport, du divertissement, des affaires et de la philanthropie

Un dollar sera reversé au fonds pour chaque billet vendu dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Les organisations qui mettent en œuvre des programmes de football de base et d’éducation à l’échelle locale sont invitées à déposer une demande de subvention

La FIFA et Global Citizen ont dévoilé aujourd’hui la composition du conseil consultatif du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. Cela représente une étape importante pour le fonds, dont la mission est de lever USD 100 millions afin de faciliter l’accès à l’éducation et au football pour les enfants du monde entier.

Ce conseil consultatif non fiduciaire rassemble des leaders dans les domaines du sport, du divertissement, des affaires et de la philanthropie. Outre Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Hugh Evans, co-fondateur et directeur général de Global Citizen, cet organe diversifié et cosmopolite comprend l’acteur australien Hugh Jackman, la femme d’affaires et entrepreneuse américaine Ivanka Trump, le chanteur canadien The Weeknd, la chanteuse colombienne Shakira, la légende états-unienne du tennis Serena Williams, l’ancien Ballon d’Or brésilien Kaká ainsi que le co-président de la Bank of America, Jim DeMare. Le conseil consultatif définira des orientations stratégiques en vue d’optimiser la portée et les retombées du fonds.

Lancé fin avril 2025, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation doit permettre à des enfants du monde entier de pratiquer plus facilement le football tout en bénéficiant d’une éducation de qualité. La moitié des fonds récoltés servira à financer des programmes d’enseignement fondamental dans plus de 200 pays, tandis que l’autre sera allouée au programme Football for Schools de la FIFA – mis en œuvre en partenariat avec l’UNESCO –, qui promeut l’éducation, l’acquisition de compétences et valeurs de vie essentielles ainsi que le développement des collectivités à travers le football.

Les organisations qui aident les enfants des territoires défavorisés du monde entier à accéder au sport et à l’éducation sont donc invitées à demander une subvention pouvant aller jusqu’à USD 250 000 auprès du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. Une première liste de bénéficiaires sera dévoilée début 2026. Pour déposer une demande de subvention, rendez-vous sur globalcitizen.org/education-fund-apply.

Hugh Evans, co-fondateur et directeur général de Global Citizen, a déclaré : « Investir dans l’éducation n’est pas un acte charitable, mais l’outil le plus puissant dont nous disposons pour mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici la fin du 21e siècle. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé, en partenariat avec la FIFA, ce fonds mondial pour l’éducation. L’allocation des subventions sera supervisée par notre conseil consultatif indépendant, ce qui contribuera à optimiser les retombées de cette initiative à l’échelle internationale. Grâce à nos donateurs fondateurs, à nos partenaires et aux premiers contributeurs, nous avons déjà collecté plus de 30 millions de dollars dans le cadre du Global Citizen Festival, ce qui permettra à davantage d’enfants issus de milieux défavorisés d’accéder aux livres, infrastructures et compétences nécessaires afin de briser le cycle de la pauvreté. »

L’auteure-compositrice-interprète Shakira a ajouté : « Je suis ravie de rejoindre le conseil consultatif du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui défend une cause à laquelle je me suis consacrée toute ma vie. Avec la FIFA, nous allons œuvrer pour lever des fonds destinés à soutenir des programmes permettant aux enfants de bénéficier d’une éducation de qualité et d’envisager une réussite scolaire à long terme dans le monde entier, notamment en Colombie par le biais de ma fondation Pies Descalzos, qui a fait construire 20 écoles dans le pays. »

Dans le cadre de l’expansion du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, les donateurs fondateurs – notamment la Bank of America, sponsor bancaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et banque gestionnaire du fonds – ont déjà versé des contributions considérables, instaurant ainsi une forte dynamique. D’autres dons devraient être effectués par des organisations caritatives, des entreprises et des particuliers d’ici à la finale de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, en juillet 2026.

Jim DeMare, co-président de la Bank of America, a précisé : « La Bank of America est fière d’être l’un des donateurs fondateurs ainsi que la banque gestionnaire du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, consolidant ainsi son rôle de sponsor bancaire officiel de la Coupe du Monde 2026. Le sport rapproche les enfants, les villes et les pays du monde entier. La FIFA et Global Citizen sont de précieux partenaires qui s’appuient sur le sport pour relever les défis et saisir les opportunités en matière d’éducation à l’échelle mondiale. »

Le mois dernier, à l’occasion du Global Citizen Festival organisé à Central Park (New York), il a été annoncé que USD 30 millions avaient pu être collectés grâce aux contributions des donateurs fondateurs ainsi qu’aux revenus générés par divers grands événements internationaux, notamment des compétitions telles que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ aux États-Unis. Toutes ces sources de financement s’avéreront précieuses afin d’impulser des changements significatifs et durables en matière d’éducation et de perspectives pour les enfants de toute la planète.

Il a été confirmé qu’un dollar serait reversé au fonds pour chaque billet vendu dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Ainsi, chaque supporter contribuera directement à faire progresser l’éducation à l’échelle mondiale.

Kaká, l’ancien footballeur international brésilien, sacré Ballon d’Or en 2007, a commenté : « J’ai pu constater par moi-même toutes les perspectives que le football pouvait offrir aux enfants, et il est très important que nous poursuivions notre travail dans ce sens. Je contribue au programme Football for Schools de la FIFA sur le terrain depuis sa création. Je suis donc bien placé pour témoigner de son efficacité, et je m’émerveille des possibilités qu’offre la synergie entre le football et l’éducation. Le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation a un rôle essentiel à jouer afin d’aider les enfants à exprimer tout leur potentiel grâce au football. »