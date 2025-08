Présentation de l’affiche officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. Dubaï 2024™

Cette illustration frappante a su capter l’enthousiasme, la couleur et la vélocité propres à l’une des compétitions les plus spectaculaires de la FIFA. Du 15 au 25 février, 16 des meilleures équipes de la planète – dont le Brésil et le Portugal, anciens champions du monde – rivaliseront de talent pour tenter de remporter le titre suprême. L’image puise son inspiration dans les anciennes affiches touristiques. Le trait se veut dynamique, tandis que les tons employés évoquent le sable, le soleil et la mer qui serviront de décor.