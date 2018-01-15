Position de la FIFA au sujet de la décision du TAS concernant l’arbitre Joseph Odartei Lamptey

La FIFA prend bonne note de la sentence motivée du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) confirmant la suspension à vie imposée par la Commission de Discipline et la Commission de Recours de la FIFA à l’encontre de l’arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey. Les organes juridictionnels de la FIFA avaient reconnu M. Lamptey coupable de violation de l’art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d’un match) du Code disciplinaire de la FIFA à l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant l’Afrique du Sud au Sénégal, le 12 novembre 2016.

Les motifs de la décision du TAS concluent que M. Lamptey avait intentionnellement pris de mauvaises décisions dans le seul but de permettre qu’un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs puissent toucher leurs gains. Le TAS a conclu qu’il existait un lien évident entre ces décisions volontairement erronées et les flux de paris habituellement enregistrés ; il a en conséquence reconnu M. Lamptey coupable d’une illicite prise d’influence sur le résultat du match.

La décision du TAS souligne en outre l’engagement de la FIFA pour la protection de l’intégrité du football et sa politique de tolérance zéro à l’encontre de la manipulation de matches ainsi que l’efficacité de son partenariat avec Sportradar et son système de détection des fraudes, qui a joué un rôle important dans ce dossier.

