Plusieurs associations membres sanctionnées pour des incidents survenus lors de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

La FIFA peut aujourd’hui confirmer les sanctions imposées par sa Commission de Discipline à plusieurs fédérations pour des incidents impliquant, entre autres, des comportements antisportifs et à caractère discriminatoire affichés par leurs supporters lors de récents matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

L’Albanie s’est vu infliger une amende de CHF 100 000 pour une série d’incidents survenus lors du match Italie – Albanie, et notamment l’utilisation d’engins pyrotechniques par les supporters visiteurs qui a entraîné l’interruption du match pendant plusieurs minutes. L’Italie a écopé d’une amende de CHF 15 000 en raison des incidents survenus lors de ce même match.

L’Iran a écopé d’une amende de CHF 50 000 pour plusieurs incidents survenus lors du match Iran – RP Chine, comprenant l’utilisation d’engins pyrotechniques par des supporters et le surremplissage du stade. En outre, la Bosnie-et-Herzégovine a écopé d’une amende de CHF 26 500, la Pologne de CHF 17 500 et le Monténégro CHF 15 000 pour plusieurs incidents comprenant l’utilisation d’engins pyrotechniques par des supporters.

En outre, le Brésil, l’Argentine et le Mexique se sont vu infliger une amende de respectivement CHF 35 000, CHF 20 000 et CHF 10 000 pour des incidents de nature discriminatoire et des comportements antisportifs de leurs supporters, notamment sous la forme de chants homophobes.

La Commission de Discipline a pris ces décisions après avoir analysé toutes les circonstances spécifiques de chaque cas, et en particulier les rapports des officiels de match, la position adoptée par l’association (le cas échéant) ainsi que les rapports des observateurs antidiscrimination et les preuves pertinentes disponibles. La commission a toute latitude pour ce qui est de l’évaluation de la preuve (cf. art. 97, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA). Les décisions ont été notifiées aux parties concernées.

Outre la surveillance et la possible sanction liées à des incidents discriminatoires potentiels, la FIFA a élaboré une stratégie globale visant à lutter contre la discrimination. Celle-ci se présente notamment sous la forme d’un guide des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination, mais aussi de formations, de plus de sensibilisation et d’un plus grand soutien en faveur des associations membres pour les aider à définir des mesures préventives et éducatives concrètes.