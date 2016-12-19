Plusieurs associations membres sanctionnées pour des incidents lors de matches amicaux et de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

La FIFA confirme ce 19 décembre 2016 les sanctions prises à l’égard de plusieurs de ses associations membres pour des incidents survenus lors de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et lors de matches amicaux internationaux.

Ainsi, l’Angleterre devra s’acquitter d’une amende de CHF 45 000 pour plusieurs incidents survenus dans le cadre de la rencontre Angleterre-Écosse, dont l’affichage par l’association hôte, l’équipe d’Angleterre et de nombreux spectateurs d’un symbole politique, ainsi que le comportement inapproprié de plusieurs spectateurs. L’Écosse, association visiteuse, s’est vu infliger une amende de CHF 20 000 pour l’affichage du même symbole politique ainsi que pour le comportement inapproprié dont ont fait preuve certains de ses propres supporters.

Le pays de Galles et l’Irlande du Nord devront respectivement s’acquitter d’une amende de CHF 20 000 et CHF 15 000 pour plusieurs incidents - dont l’affichage de symboles politiques - survenus lors des rencontres pays de Galles-Serbie et Irlande du Nord-Azerbaïdjan. La République d’Irlande a par ailleurs écopé d’une amende de CHF 5 000 pour l’affichage d’un symbole politique sur le maillot à l’occasion de la rencontre amicale République d’Irlande-Suisse.

La Commission de Discipline de la FIFA a pris en considération les circonstances particulières de chacun des cas avant de rendre son jugement. "Par ces décisions, nous n’entendons pas juger ou remettre en question les actes de commémoration et nous respectons entièrement l’importance de tels moments dans les pays concernés, chacun ayant sa propre histoire et culture. Néanmoins, nous nous devons de faire appliquer les règles de manière impartiale et équitable dans les 211 associations membres de la FIFA. À cet égard, l’affichage notamment de symboles politiques ou religieux est strictement interdit. Dans les stades et sur les terrains, il n’y a de place que pour le sport, rien d’autre", a commenté Claudio Sulser, président de la Commission de Discipline.

Dans le cadre de procédures disciplinaires relatives à des comportements antisportifs et discriminatoires de la part de supporters, la Commission de Discipline a en outre décidé d’infliger plusieurs autres sanctions.

Le Chili s’est ainsi vu interdire de disputer deux matches officiels dans l’Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago et devra s’acquitter d’une amende de CHF 30 000. Cette interdiction concernera les matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant le Chili au Paraguay ainsi que le Chili à l’Équateur. L’enquête a montré que des chants homophobes ont été entonnés par les supporters chiliens alors même que des sanctions avaient déjà été prononcées à l’encontre de la fédération pour des incidents de même nature.

À la suite d’incidents survenus lors de la rencontre Roumanie-Pologne, la Roumanie s’est vu interdire de disputer deux matches officiels dans l’Arena Natională de Bucarest et devra s’acquitter d’une amende de CHF 95 000. La première suspension de stade prendra effet lors de la prochaine rencontre de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, qui opposera la Roumanie au Danemark, tandis que la sanction liée au deuxième match est sujette à une période probatoire de deux ans, conformément à l’art. 33 du Code disciplinaire de la FIFA.

À la suite d’incidents survenus lors de la rencontre Honduras-Panama, le Honduras s’est pour sa part vu interdire de disputer son prochain match officiel dans le Stade Olympique de San Pedro Sula et devra s’acquitter d’une amende de CHF 40 000. Cette suspension de stade prendra effet lors du prochain match des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, qui opposera le Honduras au Costa Rica.

La Grèce devra s’acquitter d’une amende de CHF 80 000 pour plusieurs incidents survenus lors de la rencontre Grèce-Bosnie-et-Herzégovine, dont le déploiement d’une banderole politique par les supporters, tandis que l’Ukraine devra s’acquitter d’une amende de CHF 60 000 pour des chants discriminatoires entonnés par ses supporters lors de la rencontre amicale Ukraine-Serbie.

Par ailleurs, la Pologne s’est vu infliger une amende de CHF 35 000, l’Argentine de CHF 30 000, la Bosnie-et-Herzégovine de CHF 25 000, la Colombie de CHF 25 000, le Panamá de CHF 25 000, le Mexique de CHF 20 000 et le Venezuela de CHF 20 000 en raison du comportement antisportif de certains supporters qui, dans certains cas, ont entonné des chants homophobes. Une autre procédure ouverte contre le Mexique est actuellement en cours.

Enfin, la Fédération des Îles Salomon de Football (SIF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors du match entre les Îles Salomon et Tahiti le 7 novembre 2016. Le match est déclaré perdu par forfait (victoire 3:0 pour Tahiti), tandis que la SIF écope également d’une amende de CHF 6 000 après que la Commission de Discipline de la FIFA a considéré que l’association a violé les dispositions de l’art. 55, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA, ainsi que de l’art. 8 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2018™. La sanction est liée au fait que le joueur Henry Luito’o Samuel Fa’arodo n’a pas purgé la suspension automatique d’un match qui lui a été imposée pour avoir obtenu deux avertissements lors de deux matches différents (cf. art. 17, al. 3 du Code disciplinaire de la FIFA).

De plus amples informations au sujet des décisions prises sont disponibles sur FIFA.com, dans le document récapitulant les procédures disciplinaires ouvertes document récapitulant les procédures disciplinaires ouvertes dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.