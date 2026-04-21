La phase de vente de dernière minute pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bénéficie d'un nouvel arrivage de billets dès le 22 avril

À partir de 11h00 ET (17h00 CET), de nouveaux billets pour les 104 matches de la compétition seront proposés à la vente sur la base du premier arrivé, premier servi

De nouveaux billets seront régulièrement mis à disposition dans le cadre de la phase de vente de dernière minute, et ce jusqu’au terme de la compétition

Les supporters en quête d'une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité via FIFA.com/Hospitality

À 50 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, un nouvel inventaire de billets pour l’ensemble des 104 matches de la compétition seront mis à la disposition du grand public sur FIFA.com/tickets ce mercredi 22 avril à partir de 11h00 ET (17h00 CET).

Selon les matches, les places disponibles couvriront les catégories 1 à 3, ainsi que les premiers rangs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vente de dernière minute, qui se prolongera jusqu’à la fin de la compétition. Tout au long de cette séquence, le grand public pourra se procurer des billets sur FIFA.com/tickets selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des billets supplémentaires seront régulièrement mis sur le marché jusqu’à la finale, programmée le dimanche 19 juillet (sous réserve de disponibilité).

Compte tenu de la nature de cette vente et du succès rencontré par les précédentes phases de vente, les supporters devront vraisemblablement patienter dans des queues numériques afin de permettre à la FIFA d’offrir à chacune une meilleure expérience possible. Les utilisateurs intéressés pourront consulter les matches et les catégories pour lesquels des billets sont proposés, sélectionner des places spécifiques, procéder à l'achat et recevoir une confirmation une fois le paiement effectué. Ils pourront ainsi sélectionner directement leur(s) place(s) sur le plan du stade ou utiliser la fonction « Réserver la meilleure place ».

La FIFA rappelle que FIFA.com/tickets est la source officielle et privilégiée en vue de l'achat de billets pour la Coupe du Monde 2026. Les supporters sont invités à se rendre régulièrement sur le site car des billets supplémentaires seront progressivement mis sur le marché. De plus, FIFA.com/tickets propose également une plateforme officielle de revente et d’échange pour les détenteurs de billets. Cette plateforme permet aux personnes qui ne peuvent plus assister aux matches de revendre leurs billets à d'autres supporters dans un environnement sécurisé et agréé, ce qui évite toute revente frauduleuse ou non autorisée. Ce service est soumis aux réglementations fédérales et locales.

Les supporters souhaitant se procurer des billets pour des matches spécifiques et profiter d’une expérience haut de gamme peuvent acquérir des formules hospitalité avec billets de match sur FIFA.com/hospitality via On Location, le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde 2026.

À 50 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, plus de cinq millions de billets ont déjà été vendus. Avec 48 équipes prêtes à en découdre tout au long des 39 jours de compétition, cette édition s’annonce comme la plus gigantesque de tous les temps. L’affluence record cumulée de 3,5 millions de spectateurs, établie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994, est donc en passe d'être battue cette année.

Un billet de match ne garantit pas l’entrée dans le pays hôte concerné. Il convient donc de consulter le site officiel des autorités du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de prendre connaissance des conditions applicables en la matière. Compte tenu des délais de traitement, la FIFA conseille d’effectuer les demandes de visa le plus tôt possible. Les détenteurs de billets de la Coupe du Monde 2026 qui se rendront aux États-Unis peuvent bénéficier du nouveau système de créneaux d’entretien prioritaires de la FIFA (FIFA PASS).

Toutes les ventes de billets sont définitives. Les conditions générales applicables aux billets de la Coupe du Monde 2026 peuvent être consultées sur FIFA.com/tickets.