Communiqué de Presse

jeudi 06 novembre 2025, 16:45
Ouverture des votes pour les listes réduites des The Best FIFA Football Awards™ 2025

  • La cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2025 mettra à l’honneur les stars du ballon rond

  • De nombreux acteurs et actrices du football seront récompensés

  • Le vote pour les listes réduites, ouverte du 6 novembre au 28 novembre 2025 à 23h59 (CET), se fait via une application dédiée.

  • Rendez-vous sur FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025 pour de plus amples informations

Après une autre année mémorable sur les terrains du monde entier, la FIFA invite la grande communauté du football mondial à désigner les stars du ballon rond qui ont particulièrement brillé et méritent d’être nommées aux The Best FIFA Football Awards™ 2025. En point d’orgue figure évidemment la nouvelle mouture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui s’est déroulée en juin et juillet. Pour la première fois dans l’histoire du football, trente-deux des meilleurs clubs de la planète se sont affrontés pour le titre suprême aux États-Unis devant 2,5 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs à travers le monde. À l’occasion de ces différentes épreuves, les joueurs, joueuses et entraîneur(e)s ont porté le sport le plus populaire du monde vers de nouveaux sommets, enchantant des milliards de supportrices et supporters aux quatre coins de la planète. La dixième édition des The Best FIFA Football Awards rendra donc hommage à celles et ceux qui ont véritablement marqué l’année footballistique de leur empreinte. Un panel d’experts du football féminin, représentant diverses parties prenantes de la FIFA et du monde du football en général, a compilé une liste de 17 joueuses pour le trophée The Best – Joueuse de la FIFA, cinq entraîneur(e)s pour le trophée The Best – Entraîneur(e) de la FIFA pour le football féminin et sept gardiennes pour le trophée The Best - Gardienne de but de la FIFA. Un panel d’experts du football masculin, composé des mêmes parties, a compilé le même type de listes pour les prix The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et The Best – Gardien de but de la FIFA. Outre les distinctions susmentionnées, les prix The Best – Onze féminin de la FIFA et The Best – Onze masculin de la FIFA seront remises, ainsi que le Prix des Supporters de la FIFA, lequel sera décerné à une personne ou un groupe d’individus ayant démontré de façon exceptionnelle leur amour et leur passion pour le football. Rendez-vous sur FIFA.com pour tout savoir sur les The Best FIFA Football Awards 2025 et la procédure de vote.

Fussball International FIFA The Best Football Awards 2016 06.01.2017 Neue Trophaee, Trophy *** Football International FIFA The Best Football Awards 2016 06 01 2017 New Trophy, Trophy
The Best FIFA Football Awards™ 2025

Les sélectionneurs(-euses) et capitaines des équipes nationales féminines des 211 associations membres de la FIFA vont devoir choisir leurs trois finalistes pour les trois distinctions associées au football féminin. Les sélectionneurs(-euses) et capitaines des équipes nationales masculines des 211 associations membres de la FIFA doivent en faire de même pour les trois récompenses liées au football masculin. Les représentants des médias (à savoir des journalistes couvrant les matches de football féminin et masculin) ainsi que les supporters inscrits sur FIFA.com peuvent également voter pour chacun des prix. Les quatre composantes du jury disposent toutes du même poids électoral – c’est-à-dire que les votes des sélectionneurs(-euses), des capitaines, des journalistes spécialisé(e)s et des supportrices/supporters compteront chacun pour un quart (25%) –, quel que soit le nombre de votants dans chacune des composantes.

Comme lors des éditions précédentes, une application de vote dédiée est utilisée pour les The Best FIFA Football Awards 2025. La procédure de vote pour les listes réduites est ouverte du 6 novembre au 28 novembre 2025 à 23h59 (CET). La liste complète des nommé(e)s

Nommées pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA

  • Sandy Baltimore – France et Chelsea

  • Nathalie Björn – Suède et Chelsea

  • Aitana Bonmatí – Espagne et FC Barcelone

  • Lucy Bronze – Angleterre et Chelsea

  • Mariona Caldentey – Espagne et Arsenal

  • Temwa Chawinga – Malawi et Kansas City Current

  • Kadidiatou Diani – France et Olympique Lyonnais

  • Melchie Dumornay – Haïti et Olympique Lyonnais

  • Patri Guijarro – Espagne et FC Barcelone

  • Lindsey Heaps – États-Unis et Olympique Lyonnais

  • Lauren James – Angleterre et Chelsea

  • Chloe Kelly – Angleterre et Manchester City/Arsenal

  • Ewa Pajor – Pologne et FC Barcelone

  • Clàudia Pina – Espagne et FC Barcelone

  • Alexia Putellas – Espagne et FC Barcelone

  • Alessia Russo – Angleterre et Arsenal

  • Leah Williamson – Angleterre et Arsenal

Nommés pour le prix The Best – Joueur de la FIFA

  • Ousmane Dembélé – France et Paris Saint-Germain

  • Achraf Hakimi – Maroc et Paris Saint-Germain

  • Harry Kane – Angleterre et FC Bayern München

  • Kylian Mbappé – France et Real Madrid

  • Nuno Mendes – Portugal et Paris Saint-Germain

  • Cole Palmer – Angleterre et Chelsea

  • Pedri – Espagne et FC Barcelone

  • Raphinha – Brésil et FC Barcelone

  • Mohamed Salah – Égypte et Liverpool

  • Vitinha – Portugal et Paris Saint-Germain

  • Lamine Yamal – Espagne et FC Barcelone

Nommé(e)s pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

  • Sonia Bompastor – Chelsea

  • Jonatan Giráldez – Washington Spirit/Olympique Lyonnais

  • Seb Hines – Orlando Pride

  • Renée Slegers – Arsenal

  • Sarina Wiegman – Angleterre

Nommés pour le prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

  • Javier Aguirre – Mexique

  • Mikel Arteta – Arsenal

  • Luis Enrique – Paris Saint-Germain

  • Hansi Flick – FC Barcelone

  • Enzo Maresca – Chelsea

  • Roberto Martínez – Portugal

  • Arne Slot – Liverpool

Nommées pour le prix The Best – Gardienne de but de la FIFA

  • Ann-Katrin Berger – Allemagne et Gotham FC

  • Cata Coll – Espagne et FC Barcelone

  • Christiane Endler – Chili et Olympique Lyonnais

  • Hannah Hampton – Angleterre et Chelsea

  • Anna Moorhouse – Angleterre et Orlando Pride

  • Chiamaka Nnadozie – Nigeria et Paris FC/Brighton & Hove Albion

  • Phallon Tullis-Joyce – États-Unis et Manchester United

Nommés pour le prix The Best – Gardien de but de la FIFA

  • Alisson Becker – Brésil et Liverpool

  • Thibaut Courtois – Belgique et Real Madrid

  • Gianluigi Donnarumma – Italie et Paris Saint-Germain/Manchester City

  • Emiliano Martínez – Argentine et Aston Villa

  • Manuel Neuer – Allemagne et FC Bayern München

  • David Raya – Espagne et Arsenal

  • Yann Sommer – Suisse et Inter Milan

  • Wojciech Szczęsny – Pologne et FC Barcelone

Nommés pour le Prix des Supporters de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto – Argentine

  • Manolo el del Bombo – Espagne (à titre posthume)

  • Les supporters du Zakho FC (IRQ)

Remarque : Les noms des nommé(e)s pour les Prix Puskás et Marta, qui récompensent les plus beaux buts de l’année, seront communiqués en temps utile. The Best FIFA Football Awards™ 2025 – Règles d’attribution [PDF]

The Best FIFA Football Awards 2025 - Règles d'attribution

