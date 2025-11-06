Ouverture des votes pour les listes réduites des The Best FIFA Football Awards™ 2025

Après une autre année mémorable sur les terrains du monde entier, la FIFA invite la grande communauté du football mondial à désigner les stars du ballon rond qui ont particulièrement brillé et méritent d’être nommées aux The Best FIFA Football Awards™ 2025. En point d’orgue figure évidemment la nouvelle mouture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui s’est déroulée en juin et juillet. Pour la première fois dans l’histoire du football, trente-deux des meilleurs clubs de la planète se sont affrontés pour le titre suprême aux États-Unis devant 2,5 millions de spectateurs et des milliards de téléspectateurs à travers le monde. À l’occasion de ces différentes épreuves, les joueurs, joueuses et entraîneur(e)s ont porté le sport le plus populaire du monde vers de nouveaux sommets, enchantant des milliards de supportrices et supporters aux quatre coins de la planète. La dixième édition des The Best FIFA Football Awards rendra donc hommage à celles et ceux qui ont véritablement marqué l’année footballistique de leur empreinte. Un panel d’experts du football féminin, représentant diverses parties prenantes de la FIFA et du monde du football en général, a compilé une liste de 17 joueuses pour le trophée The Best – Joueuse de la FIFA, cinq entraîneur(e)s pour le trophée The Best – Entraîneur(e) de la FIFA pour le football féminin et sept gardiennes pour le trophée The Best - Gardienne de but de la FIFA. Un panel d’experts du football masculin, composé des mêmes parties, a compilé le même type de listes pour les prix The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin et The Best – Gardien de but de la FIFA. Outre les distinctions susmentionnées, les prix The Best – Onze féminin de la FIFA et The Best – Onze masculin de la FIFA seront remises, ainsi que le Prix des Supporters de la FIFA, lequel sera décerné à une personne ou un groupe d’individus ayant démontré de façon exceptionnelle leur amour et leur passion pour le football. Rendez-vous sur FIFA.com pour tout savoir sur les The Best FIFA Football Awards 2025 et la procédure de vote.