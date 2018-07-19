Six clubs menacés d’interdiction d’enregistrer des joueurs

À la suite de la publication, en mai 2018, de la circulaire de la FIFA n°1628, qui a informé toutes les associations membres de la FIFA d’une nouvelle approche concernant l’application de l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA vis-à-vis des clubs débiteurs, la Commission de Discipline de la FIFA a pris plusieurs décisions en vertu de ce nouveau cadre.

Tous les clubs concernés ont été reconnus coupables de manquement à l’obligation de se conformer aux décisions rendues par un organe de la FIFA ou à celle prise par le TAS – à l’issue d’un appel interjeté auprès de celui-ci – leur ordonnant de s’acquitter d’importants montants dus aux joueurs. Les sanctions imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sont les suivantes :

Le club Al Arabi Sports Club (Qatar) a écopé d’une amende de CHF 30 000 accompagnée d’un délai final de 90 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Le club Al Kharaitiyat (Qatar) a écopé d’une amende de CHF 25 000 accompagnée d’un délai final de 60 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Le club Zamalek Sporting Club (Égypte) a écopé d’une amende de CHF 25 000 accompagnée d’un délai final de 60 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Le club Al Jazira SC (Émirats arabes unis) a écopé d’une amende de CHF 25 000 accompagnée d’un délai final de 60 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Le club Mersin Idman Yurdu Spor Kulübü (Turquie) a écopé d’une amende de CHF 20 000 accompagnée d’un délai final de 60 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Le club FC Kuban (Russie) a écopé d’une amende de CHF 15 000 accompagnée d’un délai final de 30 jours pour verser les montants impayés. En cas de non-respect du délai imparti, le club se verra automatiquement infliger une déduction de six points ainsi qu’une interdiction de transfert pour une période d’enregistrement complète.

Conformément à la circulaire n°1628 et afin que l’ensemble des décisions prises par les organes de la FIFA soient respectées dès leur notification, si des clubs ne s’acquittent pas des montants dus d’ici à la fin du délai imparti, les associations membres auxquelles les clubs débiteurs sont affiliés seront tenues d’appliquer automatiquement la déduction de points et/ou l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs.

Si une association membre ne le fait pas ni ne fournit au secrétariat de la Commission de Discipline la preuve de l’application de la sanction, une procédure disciplinaire – pouvant aller jusqu’à l’exclusion de toutes les compétitions de la FIFA – pourra être engagée à l’encontre de l’association membre concernée.