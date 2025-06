Nouveau partenariat stratégique entre la FIFA et DAZN : FIFA+ arrive sur la plateforme pour devenir la “Maison du football”

Le partenariat stratégique à long terme prévoit le lancement sur DAZN d’un nouveau canal numérique dédié au football s’adressant directement aux utilisateurs

Une collaboration qui vise à étendre la portée du football grâce à un accès à du contenu de premier choix

Le partenariat donnera les moyens aux ligues et aux associations membres de la FIFA de diffuser leur contenu à une audience mondiale

À travers cette innovation, la plateforme cherche à proposer une expérience moderne et conviviale qui convienne à un public plus jeune

DAZN, leader mondial du divertissement sportif, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique avec la FIFA prévoyant le lancement et la gestion de FIFA+ par la plateforme. Une véritable révolution dans la diffusion du football auprès des supporters du monde entier.

Cette collaboration réunit deux des marques les plus influentes du sport, en alliant la technologie de pointe de DAZN en matière de streaming et le catalogue incomparable de la FIFA. Le nouveau service FIFA+ devient ainsi la référence absolue de la diffusion du football mondial. La plateforme accessible et centrée sur l’utilisateur propose notamment des retransmissions de matches en direct et des archives historiques, ainsi que des documentaires et programmes originaux.

FIFA and DAZN announce strategic partnership 01:50

Pour commencer, DAZN assurera la retransmission en direct de l’intégralité de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la plus grande compétition interclubs de la planète. Du coup d’envoi à Miami au dénouement dans le New Jersey, les supporters ne manqueront aucune des rencontres entre les 32 meilleures équipes du globe. Le partenariat comprend également une quotidienne consacrée à la compétition, The Press, avec les analyses des personnalités les plus influentes du football, des contenus tirés des coulisses de l’événement et les réactions des supporters.

Le lancement d’un service exclusif d’information en continu est également prévu dès la fin de la compétition. Cette innovation dans la couverture du football mondial permettra aux utilisateurs de ne rien rater des dernières nouvelles sur leur sport préféré. En offrant un accès à plus de 150 championnats masculins et féminins, aux rencontres internationales et aux archives historiques de la FIFA, la plateforme deviendra le lieux de rendez-vous ultime de tous les amoureux de football.

Le partenariat s’appuie sur l’expertise technologique, le large portefeuille de droits et le réseau de distribution de DAZN, le tout combiné au prestige de marque de la FIFA, à la richesse de son contenu et à la qualité de ses relations avec les ligues, associations membres, sponsors et partenaires. Il donnera les moyens aux ligues et aux associations membres de diffuser du contenu à une échelle mondiale et contribuera à développer l’accessibilité du football ainsi qu’à améliorer l’interaction avec les supporters à travers la planète.

Selon les mots de Shay Segev, le PDG du groupe DAZN : “En proposant aux supporters du monde entier d’accéder à un large choix de contenus de première qualité, ce partenariat avec la FIFA consolide la place de DAZN en tant que plateforme numérique de référence en matière de football. Avec la marque de la FIFA et son influence, nous offrirons une expérience de divertissement inégalable, qui s’inscrit dans la droite ligne de sa vision consistant à élargir la portée du football et toucher un nouveau public.”