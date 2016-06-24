Nomination d’un comité de normalisation pour la Fédération Argentine

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé le 24 juin 2016 de nommer un comité de normalisation au sein de la Fédération Argentine de Football (AFA), conformément à l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. Le comité aura pour mission de gérer les affaires courantes de l’AFA, de réviser ses statuts afin de les conformer aux Statuts Standards de la FIFA, et d’organiser des élections d’ici au 30 juin 2017.