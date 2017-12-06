Levée de la suspension de la Fédération Koweïtienne de Football

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever le 6 décembre 2017 la suspension imposée en octobre 2015 à la Fédération Koweïtienne de Football (KFA) pour manquement aux obligations figurant dans les articles 14 et 19 des Statuts de la FIFA.

Cette décision fait suite à la confirmation officielle reçue par la FIFA selon laquelle le parlement koweïtien a promulgué une nouvelle loi sur le sport – en remplacement de toute législation existante – qui est en absolue conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA.