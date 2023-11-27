Les États-Unis donnent le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec une cérémonie grandiose à Los Angeles

Los Angeles, capitale mondiale du divertissement, accueillera le vendredi 12 juin une spectaculaire cérémonie d’ouverture qui marquera le début d’un été historique à travers les États-Unis

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla seront les têtes d’affiche d’une programmation réunissant plusieurs stars internationales

Une première dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ : trois cérémonies d’ouverture, réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, réuniront tout un continent autour d’une célébration mondiale commune

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’ouvrira par une célébration historique à travers l’Amérique du Nord, avec en point d’orgue une grande cérémonie d’ouverture à Los Angeles, où football, musique et spectacle de divertissement seront à l’honneur.

Le vendredi 12 juin, les États-Unis donneront rendez-vous au monde entier à Los Angeles pour un moment appelé à marquer de son empreinte l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. La cérémonie d’ouverture au Los Angeles Stadium marquera le début d’un été footballistique mémorable à travers tout le pays, porté par la culture, l’énergie et le pouvoir fédérateur du beau jeu.

Les superstars internationales Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla seront les têtes d’affiche des célébrations à Los Angeles. D’autres artistes mondialement connus seront annoncés prochainement. Réunis sur scène, ces artistes feront vibrer le monde entier au rythme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, à travers un spectacle énergique reflétant l’ampleur, l’ambition et la diversité culturelle de la compétition.

Selon Gianni Infantino, Président de la FIFA, « cette cérémonie d’ouverture à Los Angeles reflète parfaitement la dimension extraordinaire que revêt la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. La programmation artistique est à l’image de la diversité culturelle du pays et du dynamisme de ses nombreuses diasporas. Elle met en lumière l’influence considérable des États-Unis sur la musique, le divertissement et la culture pop, tout en témoignant du pouvoir de la musique en tant que vecteur d’unité à travers le pays. »

Les supporters présents dans le stade participeront activement au spectacle et seront invités à arriver tôt pour profiter pleinement des festivités d’ouverture à Los Angeles. La cérémonie débutera 90 minutes avant le coup d’envoi, le vendredi 12 juin à 16 h 30, heure locale. Les portillons ouvriront quatre heures avant le coup d’envoi afin de permettre aux supporters de profiter pleinement de l’expérience, avec des animations exclusives, des cadeaux et des divertissements d’avant-match.

Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, trois cérémonies d’ouverture spectaculaires seront organisées à Mexico City le 11 juin, puis à Toronto et Los Angeles le 12 juin, alors que le Canada, le Mexique et les États-Unis uniront leurs forces pour lancer le plus grand spectacle sportif au monde.

Par-delà les fuseaux horaires et les frontières, toutes ces célébrations seront portées par une même énergie, un même tempo : celui du rythme du jeu, de l’énergie des joueurs et de la passion de millions de supporters réunis autour de la Coupe du Monde de la FIFA™, dans les stades et partout dans le monde.

Fruit d’une collaboration créative avec Balich Wonder Studio, la cérémonie de Los Angeles mettra à l’honneur l’identité, l’ambition et l’énergie créative tant de la ville que des États-Unis, avec comme fil conducteur l’iconique trophée de la Coupe du Monde de la FIFA. À travers des visuels grandioses, une narration immersive et des performances live spectaculaires, la cérémonie célébrera la culture et l’esprit du pays, avant de converger vers un moment de communion continentale et mondiale sans précédent dans l’histoire du football.