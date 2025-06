Les effectifs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ont été annoncés : 26 champions du monde seront présents

Parmi les joueurs qui disputeront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, on compte plus de champions du monde que dans les équipes ayant disputé les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™

Les quatre dernières sélections ayant remporté la compétition reine seront représentées parmi les joueurs des 32 clubs participants, avec notamment 13 Argentins sacrés en 2022

Plus de 80 nationalités seront représentées au total dans cette compétition interclubs, la plus inclusive jamais organisée, dont le coup d’envoi sera donné le samedi 14 juin

Les 32 clubs participants ont dévoilé leur liste de joueurs. On y retrouve de nombreux grands noms ayant marqué le monde du football ces deux dernières décennies, dont 26 vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA.

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA verra les 32 meilleures équipes du monde s’affronter dans pas moins de 63 rencontres disputées dans 12 stades et 11 villes des États-Unis (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Orlando, Philadelphie, Seattle and Washington) pour tenter de devenir le premier véritable champion du monde des clubs de l’histoire du football.

Pas moins de 13 joueurs de l’Albiceleste ayant soulevé en 2022 le trophée de la Coupe du Monde au Qatar seront de la partie, dont notamment Lionel Messi, aujourd’hui attaquant de l’Inter Miami CF, qui devrait ouvrir le bal contre l’Al Ahly FC le samedi 14 juin. Chez les Français, neuf champions de l’édition 2018 feront le déplacement, dont notamment Kylian Mbappé, la star du Real Madrid CF, et Hugo Lloris, ancien capitaine des Bleus, qui évolue désormais au Los Angeles FC.

Trois d’entre eux, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, viennent tout juste d’être sacrés champions d’Europe avec le Paris Saint-Germain.

« La liste des participants de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes est à l’image de cette compétition, la plus intense et inclusive de l’histoire du football, qui mettra aux prises les meilleurs joueurs de tous les continents pour désigner le meilleur club au monde », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. « Pour ces 26 joueurs, l’enjeu sera de figurer parmi les légendes qui réaliseront en premier l’exploit de remporter à la fois une Coupe du Monde de la FIFA et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. C’est une page d’histoire qui va s’écrire. En outre, avec ses 81 pays représentés, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA contribue à rendre le football véritablement mondial. C’est la compétition dont rêve n’importe quel supporter, un mois entier de frissons. »

Avec six champions du monde dans ses rangs, le club espagnol de l’Atlético de Madrid est le mieux garni, suivi du géant argentin CA River Plate, qui en compte quatre. Les quatre dernières nations à avoir remporté le titre mondial seront représentées, puisque les joueurs du FC Bayern München Thomas Müller et Manuel Neuer ont soulevé le trophée en 2014 au Brésil et que les Espagnols Sergio Busquets (Inter Miami CF) et Sergio Ramos (CF Monterrey) l’ont fait quatre ans plus tôt en Afrique du Sud, aux côtés de Xabi Alonso, le nouvel entraîneur des Merengue.

On notera que neuf des onze villes hôtes accueilleront au moins un match de phase de groupes et verront donc très probablement au moins un des 26 champions fouler leur pelouse, ce qui multiplie les occasions pour les supporters américains de pouvoir admirer les plus grands joueurs du monde en personne.

Cette compétition, plus mondiale qu’aucune autre, verra s’affronter des joueurs issus des six confédérations et de 81 pays, dont 22 n’ont jamais eu l’occasion de disputer une Coupe du Monde.

Les clubs participants ont annoncé une liste initiale comprenant entre 26 et 35 joueurs. Beaucoup ont profité de la période de transferts exceptionnelle ouverte entre le 1er et le 10 juin pour renforcer leur effectif. Et on peut dire que ces dix jours ont été intenses, avec 58 transferts représentant une valeur de USD 480,4 millions, ce qui témoigne de la détermination des clubs à briller lors de cette nouvelle compétition.

Conformément à la réglementation applicable, les clubs engagés pourront remplacer et recruter des joueurs pendant une période restreinte courant du 27 juin au 3 juillet 2025, dans une certaine limite et sous réserve de dispositions spécifiques. L’objectif est d’encourager les clubs et les joueurs dont les contrats arrivent à expiration à trouver une solution adéquate pour permettre la participation desdits joueurs. De plus, les clubs pourront ainsi faire appel à de nouvelles recrues en cours de compétition. Cet aménagement permettra in fine de faire en sorte que les meilleurs joueurs soient présents.

Tous les matches seront retransmis partout dans le monde en direct et gratuitement grâce à DAZN, leader mondial du divertissement sportif et diffuseur officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.

Regarder les matches gratuitement sur DAZN.com

Billets en vente sur FIFA.com/tickets.

Champions du monde en sélection participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Nom Équipe nationale Année Club Marcos Acuña Argentine 2022 CA River Plate Julián Alvarez Argentine 2022 Atlético de Madrid Franco Armani Argentine 2022 CA River Plate Sergio Busquets Espagne 2010 Inter Miami CF Ángel Correa Argentine 2022 Atlético de Madrid Ousmane Dembélé France 2018 Paris Saint-Germain Rodrigo De Paul Argentine 2022 Atlético de Madrid Ángel Di María Argentine 2022 SL Benfica Enzo Fernández Argentine 2022 Chelsea FC Olivier Giroud France 2018 Los Angeles FC Antoine Griezmann France 2018 Atlético de Madrid Lucas Hernandez France 2018 Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe France 2018 Paris Saint-Germain Thomas Lemar France 2018 Atlético de Madrid Hugo Lloris France 2018 Los Angeles FC Lautaro Martínez Argentine 2022 FC Internazionale Milano Kylian Mbappé France 2018 Real Madrid C. F. Lionel Messi Argentine 2022 Inter Miami CF Nahuel Molina Argentine 2022 Atlético de Madrid Gonzalo Montiel Argentine 2022 CA River Plate Thomas Müller Allemagne 2014 FC Bayern München Manuel Neuer Allemagne 2014 FC Bayern München Nicolas Otamendi Argentine 2022 SL Benfica Benjamin Pavard France 2018 FC Internazionale Milano Germán Pezzella Argentine 2022 CA River Plate Sergio Ramos Espagne 2010 CF Monterrey

