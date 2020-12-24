Le Bureau du Conseil de la FIFA prend des décisions pour la Côte d’Ivoire et le Pakistan

Le Bureau du Conseil de la FIFA a pris aujourd’hui les décisions suivantes concernant la gouvernance de deux associations membres :

Désignation d’un comité de normalisation pour la Fédération Ivoirienne de Football (FIF)

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIF en vertu de l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. Cette décision résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. Après plusieurs mois d’échanges avec la FIF, cet échec a été attribué à des lacunes intrinsèques au sein des processus et structures de gouvernance de la fédération, et notamment des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIF qui n’ont pour le moment pas pu être résolues, et qui ont eu un impact significatif sur la procédure électorale déficiente menée à bien. Il a également été tenu compte du fait que le mandat de l’exécutif a déjà pris fin.

Le mandat du comité de normalisation comprendra les tâches suivantes :

gérer les affaires courantes de la FIF ;

réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FIF ;

réviser les statuts de certaines parties prenantes ; et

en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés.

Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF. Tous les membres du comité de normalisation feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrant en qualité de commission électorale, aucun de ses membres ne sera éligible aux postes à pourvoir lors des élections. Son mandat expirera le 31 décembre 2021.

Extension du mandat du comité de normalisation de la Fédération Pakistanaise de Football (PFF)

Le Bureau du Conseil a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation de la PFF – qui devait prendre fin au 31 décembre 2020 – jusqu’à ce que celui-ci ait accompli l’ensemble de ses tâches, quoi qu’il en soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.

Cette mesure répond principalement à la volonté de donner au comité de normalisation le temps nécessaire pour mener à bien l’ensemble des missions définies dans son mandat.