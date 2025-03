Le Bureau du Conseil de la FIFA approuve le Protocole relatif aux matches internationaux et adapte les règles de mise à disposition des joueurs 

Amendement temporaire des règles de mise à disposition des joueurs pour offrir la flexibilité et les garanties nécessaires aux équipes nationales, clubs et joueurs

Au vu de l’évolution actuelle de la pandémie de Covid-19, le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé le document intitulé Retour au football – Protocole relatif aux matches internationaux , publié aujourd’hui à l’intention des 211 associations membres de la FIFA et des six confédérations.

Ce protocole de la FIFA est le fruit d’une vaste consultation avec les six confédérations et les représentants des parties prenantes ; il offre d’importantes garanties pour la santé et la sûreté des joueurs et des officiels tout en facilitant un retour au jeu et l’octroi d’exemptions, le cas échéant.