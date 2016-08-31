La Sous-commission de Rémunération convient de la rémunération du Président et de la Secrétaire Générale de la FIFA

La Sous-commission de Rémunération et le Président de la FIFA ont convenu que le salaire de base brut du Président de la FIFA serait de CHF 1,5 million par an, plus avantages. La sous-commission et la Secrétaire Générale de la FIFA ont également convenu que le montant de son salaire brut de base serait de CHF 1,3 million, plus avantages.

La Sous-commission de Rémunération, présidée par Tomaž Vesel, a déterminé ces montants après avoir pris en compte un certain nombre de facteurs, y compris deux opinions expertes et indépendantes préparées par des consultants externes en ressources humaines.

Rémunération du Président de la FIFA **Salaire annuel brut : CHF 1,500,000 Prime 2016 : 0 Avantages : **Voiture et hébergement pris en charge au cours de son mandat et contribution à ses dépenses conformément au Règlement des dépenses de la FIFA (CHF 2 000 par mois)

**Rémunération de la Secrétaire Générale de la FIFA

****Salaire annuel brut :** CHF 1 300 000

Prime 2016 : 0

Avantages : Voiture et contribution à ses dépenses conformément au Règlement des dépenses de la FIFA (CHF 2 000 par mois)

La Sous-commission de Rémunération a décidé que des primes ne leur seraient pas attribuées pour l’année 2016, car ses membres, le Président et la Secrétaire Générale estiment que les politiques de rémunération actuelles de la FIFA ne sont pas adéquates et qu’elles peuvent entraîner des dysfonctionnements voire une utilisation abusive. Le versement de primes à partir de 2017 sera régi selon des critères objectifs liés à la mission et aux opérations de la FIFA, ainsi qu’aux résultats des réformes organisationnelles actuellement mises en œuvre.

Tous les autres aspects des contrats du Président et de la Secrétaire Générale sont conformes au droit suisse et à la réglementation de la FIFA. Tous les montants payés cette année figureront dans le Rapport financier et de Gouvernance de la FIFA 2016. La Sous-commission de Rémunération surveillera régulièrement la mise en œuvre des contrats pour assurer la plus grande conformité.

En outre, la Sous-commission de Rémunération analysera en détail la politique de rémunération de la FIFA et élaborera dans les prochains mois un nouveau texte qui reflètera l’engagement de l’organisation pour la transparence et la bonne gouvernance.

La rémunération annuelle du Président de la FIFA représente moins de 25% de la rémunération de son prédécesseur (moyenne 2010-2015, primes comprises).

La rémunération annuelle de la Secrétaire Générale représente elle aussi moins de 25% de la rémunération de son prédécesseur (moyenne 2010-2015, primes comprises).

Tomaž Vesel, Président de la Sous-commission de Rémunération de la FIFA : " Le Dr Peter Braun, M. Issa Hayatou, Président de la Commission des Finances de la FIFA et moi-même sommes très satisfaits de l’issue de ce processus qui a été transparent et responsable.

Les montants des rémunérations sont selon nous tout à fait appropriés étant donné la difficulté des tâches qui incombent au Président et à la Secrétaire Générale. Le Président de la FIFA joue un rôle clé à la tête de la FIFA. Il dirige l’organisation et définit sa stratégie globale avec une mission claire qui est de développer et de protéger le football. Il a également une grande responsabilité vis-à-vis du processus de réforme qui a commencé au sein de la FIFA. La Secrétaire Générale veille quant à elle à ce que l’administration de la FIFA fonctionne efficacement et soit en mesure d’accomplir sa mission qui est de développer le football et soutenir les associations membres dans le monde entier. Ainsi, ces deux dirigeants jouent un rôle capital dans la mise en œuvre des réformes qui sont si importantes pour l’avenir de la FIFA.

Il est très clair pour les membres de la sous-commission et pour le Président Infantino que la FIFA a besoin d’une nouvelle politique de rémunération. C’est pourquoi il a été proposé qu’aucune prime ne soit versée en 2016 ni au Président ni à la Secrétaire Générale.

De sérieuses déficiences ont par le passé montré que la politique actuelle est inadéquate. Nous analyserons cette politique en vue d’élaborer une nouvelle ébauche qui s’inscrira dans l’engagement de l’organisation pour la bonne gouvernance et la transparence, et qui cherchera à éviter les paiements excessifs comme ce fut malheureusement le cas autrefois. Dans le cadre de cette analyse, nous examinons soigneusement tous les paiements versés en faveur de l’ancienne direction de la FIFA."

Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Compte tenu des malentendus et fausses déclarations ayant émaillé ce processus et ma rémunération, je suis heureux de voir cette affaire se résoudre et d’avoir signé un contrat de travail valide. Je suis convaincu que les discussions que j’ai tenues avec la Sous-commission de Rémunération aient été marquées par la transparence et l’ouverture d’esprit.