La FIFA sanctionne plusieurs fédérations de football pour des chants discriminatoires entonnés par les supporters

La FIFA peut ce vendredi 27 mai confirmer la sanction imposée à plusieurs fédérations pour des comportements antisportifs et à caractère discriminatoire affichés par leurs supporters, notamment sous la forme de chants, lors de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ ainsi que lors de matches amicaux.

Sur la base de rapports de matches et de preuves supplémentaires générées par le système de surveillance antidiscrimination de la FIFA, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des Fédérations de Football du Chili, de la Croatie, du Honduras, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et de Salvador.

Le Chili s’est vu interdire de disputer son prochain match officiel dans l’Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, et devra s’acquitter d’une amende de CHF 30 000. La première suspension de match prendra effet lors de la prochaine rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2018, qui opposera le Chili à la Bolivie, tandis que la sanction liée au deuxième match est sujette à une période probatoire de deux ans, conformément à l’article 33 du Code disciplinaire de la FIFA. L’enquête a montré que des chants homophobes ont été entonnés par les supporters chiliens alors même que des sanctions avaient déjà été prononcées à l’encontre de la fédération pour des incidents de même nature.

En outre, Mexico s’est vu infliger une amende de CHF 35 000 pour deux cas tandis que le Honduras, Salvador, le Paraguay et le Pérou se sont vu infliger une amende de respectivement CHF 40 000, CHF 35 000, CHF 20 000 et CHF 15 000 pour des cas individuels concernant des incidents discriminatoires et des comportements antisportifs de leurs supporters, notamment sous la forme de chants homophobes.

Par ailleurs, la Croatie devra jouer ses deux prochains matches comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ à huis clos – contre la Turquie le 5 septembre et l'Islande le 12 novembre 2016 – et s’acquitter d’une amende de CHF 150 000 pour deux incidents discriminatoires (chants) observés lors des matches contre Israël (23 mars 2016) et la Hongrie (26 mars 2016). La Fédération Croate de Football a déjà été sanctionnée par la FIFA et l’UEFA pour des raisons similaires.

La Commission de Discipline a pris ces décisions après avoir analysé toutes les circonstances spécifiques de chaque cas, et en particulier la position adoptée par l’association (le cas échéant) ainsi que le rapport de l’observateur antidiscrimination et les preuves pertinentes disponibles. La commission a toute latitude pour ce qui est de l’évaluation de la preuve (cf. art. 97, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA). Les décisions ont été notifiées aux parties concernées aujourd’hui.

Outre la surveillance et la possible sanction liées à des incidents discriminatoires potentiels, la FIFA a élaboré une stratégie globale visant à lutter contre la discrimination. Celle-ci se présente notamment sous la forme d’un guide des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination, de formations, de plus de sensibilisation et d’un plus grand soutien en faveur des associations membres pour les aider à définir des mesures préventives et pédagogiques concrètes.

Des précisions sur les cas sont disponibles dans le document établissant une vue d’ensemble des incidents disciplinaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, qui est publié sur FIFA.com.