La FIFA rejette l’appel du club belge sanctionné pour infraction aux règles de l’influence de tiers et de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers

La Commission de Recours de la FIFA a rejeté l’appel interjeté par le club belge du FC Seraing et confirmé dans son intégralité la décision de la Commission de Discipline de la FIFA, qui avait sanctionné le club pour des infractions aux règles de l’influence de tiers et de la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers (TPO).

Le FC Seraing se voit donc frappé d’une interdiction d’enregistrer des joueurs, tant au niveau national qu’international, pour quatre périodes de transferts complètes et consécutives. L’interdiction s’appliquera à compter de la prochaine période (été 2016) étant donné que le président de la Commission de Recours avait accordé un effet suspensif à l’appel du club.

Le FC Seraing reçoit également un avertissement et se voit infligé une amende de 150 000 francs suisses.