La FIFA présente une stratégie musicale et une série de podcasts

La FIFA lance sa stratégie FIFA Sound, qui vise à rassembler les fans du monde entier autour de leur passion commune pour le football et la musique

La première saison du podcast FIFA PlayOn réunira certains des plus grands footballeurs et musiciens actuels, notamment Ivan Rakitić, Carli Lloyd, Asisat Oshoala, Lele Pons, Tiwa Savage, Wretch 32 ou encore Morat.

La FIFA a annoncé ce mercredi 13 janvier 2021 le lancement de FIFA Sound, une nouvelle stratégie de divertissement conçue pour nouer des liens innovants et tangibles entre les amoureux de football, les amateurs de musique, les joueurs et les artistes.

"La vision de la FIFA est de rendre le football véritablement mondial, accessible et inclusif. Le croisement entre le football et la musique met en valeur cet aspect culturel élargi. Ce sont deux langages universels qui ont le pouvoir de susciter des émotions sans pareil et il semble donc naturel de les réunir", a déclaré Jean-François Pathy, directeur de la sous-division Services Marketing de la FIFA. "L’enthousiasme qu’a généré le lancement de cette stratégie était formidable, et nous nous réjouissons des opportunités qui s’offrent à nous pour rassembler des personnes du monde entier autour de belles histoires pleines d’humanité."

FIFA Sound commence avec une série de podcasts de huit épisodes. Animé par Liam Payne, artiste phare d’Universal Music Group, et par le journaliste sportif Jaydee Dyer, le podcast FIFA PlayOn réunit des grands noms du football ainsi que de célèbres musiciens pour des échanges inoubliables. À chaque épisode, des stars du ballon rond discuteront des moments qui ont transformé leur carrière - sur le terrain comme en dehors - à travers les chansons qui ont donné une bande-son à leur vie. Chaque joueur sera rejoint par un artiste primé auprès duquel il a puisé son inspiration et tous deux exploreront les interactions entre la musique et le football dans leur vie.

Évoquant le lancement de la série, Liam Payne a déclaré : "J’ai vraiment hâte que tout le monde puisse entendre le fruit de notre collaboration avec la FIFA. Le podcast PlayOn a été comme un voyage – c’était génial de réunir ces grands footballeurs et ces invités prestigieux pour les écouter parler de leurs expériences sur et en dehors du terrain, tout cela à travers un angle musical."

PlayOn est la première des nombreuses initiatives que la FIFA s’apprête à lancer à partir de 2021 dans le cadre de sa collaboration avec Universal Music Group for Brands, une branche d’Universal Music Group, le leader mondial du divertissement musical.

Olivier Robert-Murphy, vice-président exécutif d’Universal Music Group for Brands, a pour sa part déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir lancer cette collaboration entre la FIFA et Universal Music Group, qui réunit deux des passions les plus importantes et influentes du monde - le football et la musique - pour offrir aux fans de nouvelles expériences uniques. Ces initiatives, qui commenceront par le lancement de PlayOn, illustreront la symbiose entre les meilleurs footballeurs et musiciens de la planète, ainsi qu’avec les fans qui les idolâtrent partout dans le monde."

PlayOn débute aujourd’hui, 13 janvier 2021, et est disponible en streaming sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music et d’autres lecteurs de podcast. De nouveaux épisodes seront publiés chaque mercredi. Des playlists reprenant les chansons choisies par chaque joueur(-euse) seront également publiées sur Spotify. Parmi les invités des premiers épisodes, on retrouvera entre autres :

Ivan Rakitić & Morat

Carli Lloyd & Rachel Platten

Asisat Oshoala & Tiwa Savage

Deyna Castellanos, Lele Pons, Wretch 32 et bien d’autres stars seront notamment au menu des autres épisodes.