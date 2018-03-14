Les meilleurs à l'œuvre

Communiqué de Presse

mercredi 14 mars 2018, 14:03
Organisation

La FIFA lève la suspension de la Fédération Pakistanaise de Football

Le 13 mars 2018, la FIFA a levé la suspension infligée à la Fédération Pakistanaise de Football (PFF) le 10 octobre 2017 en raison de l’ingérence de tiers.

La suspension a été levée après que la Haute Cour de Lahore a enjoint l’administrateur – qu’elle avait mis en place pour prendre le contrôle de la PFF à la suite des élections du 30 juin 2015 – d’abandonner sa mission et que la FIFA a pu avoir confirmation que la PFF a bien repris le contrôle des locaux et des comptes de la PFF au 1er mars 2018.

La FIFA continuera de suivre l’évolution de la situation.

