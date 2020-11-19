La FIFA lève la suspension de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago

Après avoir pris acte de la récente décision de la Cour d’appel de Trinité-et-Tobago et du vœu expressément formulé par les membres de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago (TTFA) de clore toutes les procédures judiciaires initiées par des personnes prétendant agir au nom de la TTFA, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la TTFA avec effet immédiat.
Cela signifie que la TTFA se voit dès à présent restituer l’ensemble de ses droits de membre de la FIFA, et que ses équipes nationales et ses clubs peuvent à nouveau participer à des compétitions internationales. La TTFA peut également à nouveau bénéficier des programmes de développement, cours ou formations proposés par la FIFA ou la Concacaf. De plus, les associations membres de la FIFA peuvent à nouveau entretenir des relations sportives avec la TTFA et/ou ses équipes.
Les membres du comité de normalisation de la TTFA, qui avait été mis en place à la suite d’une décision du Bureau du Conseil de la FIFA le 17 mars 2020, continueront d’exercer leur mandat. La FIFA regrette les agissements des membres de l’ancien comité exécutif, qui ont eu un impact négatif sur tous les aspects du football trinidadien en plus de détourner le comité de normalisation de son objectif, ralentissant ainsi son travail et l’empêchant de mener à bien son mandat. La FIFA est toutefois convaincue que le comité de normalisation est désormais en mesure de remplir toutes les tâches qui lui ont été confiées.