La FIFA lève la suspension de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago

Après avoir pris acte de la récente décision de la Cour d’appel de Trinité-et-Tobago et du vœu expressément formulé par les membres de la Fédération de Football de Trinité-et-Tobago (TTFA) de clore toutes les procédures judiciaires initiées par des personnes prétendant agir au nom de la TTFA, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la TTFA avec effet immédiat.

Cela signifie que la TTFA se voit dès à présent restituer l’ensemble de ses droits de membre de la FIFA, et que ses équipes nationales et ses clubs peuvent à nouveau participer à des compétitions internationales. La TTFA peut également à nouveau bénéficier des programmes de développement, cours ou formations proposés par la FIFA ou la Concacaf. De plus, les associations membres de la FIFA peuvent à nouveau entretenir des relations sportives avec la TTFA et/ou ses équipes.