La FIFA lance un mécanisme de plainte pour les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes

La FIFA a lancé aujourd’hui un mécanisme de plainte pour les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des médias qui considèreraient que leurs droits ont été violés dans l’exercice de leurs fonctions en lien avec les activités de la FIFA (voir ici). Ce mécanisme est complété par une déclaration détaillée (voir ici), spécifiant l’alinéa 11 de la Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme dans lequel l’instance dirigeante s’engage à respecter et contribuer à protéger les droits des défenseurs des droits de l’homme et des représentants des médias.

Le mécanisme et la déclaration sont le résultat d’un processus de presque un an, qui incorporent les commentaires de nombreux groupes d’intérêt et d’organisations d’experts, notamment le conseil consultatif des droits de l’homme de la FIFA.

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré à ce titre : "Ce mécanisme est une grande première et une étape importance de notre travail consistant à veiller au respect des libertés fondamentales dans toutes nos opérations. La FIFA tient à apporter sa contribution en soutenant les défenseurs des droits de l’homme et la liberté de la presse dans le cadre de ses activités. Ce mécanisme est le reflet de notre conviction selon laquelle toute personne qui œuvre pour le respect des droits de l’homme dans le cadre des activités de la FIFA doit pouvoir être en mesure de le faire librement et sans crainte de représailles.3

Le mécanisme est une plateforme en ligne hébergée par un prestataire spécialisé. Il permet un signalement anonyme et se conforme aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données. La FIFA répondra aux éventuelles plaintes qu’elle recevra conformément aux engagements figurant dans sa Politique en matière de droits de l’homme, spécifiés dans la nouvelle Déclaration relative aux défenseurs des droits de l’homme et aux représentants des médias.

Ces nouveautés complètent les différentes mesures prises par la FIFA pour soutenir les défenseurs des droits de l’homme et les représentants des médias. Lesdites mesures comprennent par exemple la préservation de la liberté de la presse dans le cadre de ses processus d’accréditation, des interventions sur des cas spécifiques liés aux activités de la FIFA et portés à son attention, ou encore l’inclusion de critères concernant les défenseurs des droits de l’homme et la liberté de la presse au sein des critères de candidature et d’organisation des compétitions de la FIFA, et notamment de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Pour toute information concernant le travail de défense des droits de l’homme de la FIFA, veuillez consulter :