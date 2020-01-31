La FIFA, la Fédération Béninoise et le gouvernement signent un accord sur le développement du football scolaire

La FIFA et la Fédération Béninoise de Football (FBF) ont signé avec le Gouvernement de la République du Bénin une convention de coopération en vue de développer la pratique du football de base dans le pays, tant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. L’accord historique, qui a été signé par le Ministre des Sports Oswald Homeky, le Président de la Fédération Mathurin de Chacus et le Secrétaire Général Adjoint de la FIFA Alasdair Bell, a comme objectif principal la mise en place d’un programme de classes sportives et un championnat de football scolaire.

« Cet accord est exemplaire, car il reconnait le rôle majeur que le sport joue dans la société et démontre comment gouvernements et autorités sportives peuvent travailler main dans la main en faveur de la jeunesse. Nous sommes tous pleinement conscients du fait que la pratique du football dans le cadre scolaire permet non seulement de nourrir des futurs talents, mais est également un facteur de promotion de la santé et un vecteur d’intégration et de cohésion sociale », a déclaré Alasdair Bell après la signature.

« Dans le cadre de sa tournée en Afrique l'année dernière, le président de la FIFA Gianni Infantino avait signé un mémorandum d'entente avec l'État béninois et la FBF sur le sport à l'école. L'acte historique que nous venons de poser à Zurich est la concrétisation de l'œuvre entamée à Cotonou. Nous tenons à remercier la FIFA et son président pour leur soutien à la promotion, le développement et la vulgarisation du football en Afrique et dans le monde », a déclaré le Président de la FBF Mathurin de Chacus.