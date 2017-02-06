La FIFA étend la suspension du secrétaire général de la Fédération de Football du Timor oriental

La FIFA confirme ce 6 février l’extension au niveau mondial de la suspension imposée par la commission de discipline de la Confédération Asiatique de Football (AFC) au secrétaire général de la Fédération de Football du Timor oriental, Amândio de Araújo Sarmento, qui a été reconnu coupable d’usage de faux liés à la sélection de joueurs inéligibles par le Timor oriental.

Conformément à l’art. 136ss du Code disciplinaire de la FIFA, le président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé d’étendre au niveau mondial la suspension de trois ans de toute activité liée au football infligée à M. Amândio de Araújo Sarmento.

Les parties concernées ont été dûment informées de cette décision.

Pour toute question sur le contenu de la décision, les médias sont priés de contacter l’AFC.