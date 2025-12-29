La FIFA et le Conseil des Sports de Dubaï signent un accord de partenariat pour de nouvelles récompenses célébrant annuellement les protagonistes les plus en vue du monde du football

La FIFA et le Conseil des Sports de Dubaï ont signé un protocole d’accord lors du World Sports Summit

Cet événement annuel sera la seule cérémonie mondiale de remise de prix de la FIFA mettant à l’honneur les principaux protagonistes du monde du football, sur le terrain et en dehors

La première édition de la cérémonie aura lieu en 2026

En présence de Son Altesse le cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense des Émirats arabes unis et président du Conseil exécutif de Dubaï, Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Son Altesse le cheikh Mansoor ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, président du Conseil des Sports de Dubaï, ont annoncé la création d’une nouvelle cérémonie de remise de prix du football, qui sera organisée annuellement à Dubaï.

Appelé à devenir la seule cérémonie officielle de remise de prix annuels de la FIFA dès 2026, cet événement réunira les personnalités les plus marquantes du football et récompensera les joueurs, joueuses, équipes et performances les plus remarquables de l’année écoulée.

L’annonce a été faite à l’occasion du World Sports Summit qui se tient actuellement à Dubaï et dans le cadre duquel la FIFA et le Conseil des Sports de Dubaï ont signé un protocole d’accord encadrant leur nouveau partenariat.

« Nous sommes ravis de nous associer à Dubaï, une ville qui vit et respire le football, pour créer cet événement de portée internationale », a déclaré le Président Infantino. « Au-delà d’une cérémonie de remise de prix, cet événement constitue l’occasion de célébrer le football de manière originale et d’honorer officiellement les personnalités et les équipes les plus marquantes de l’année, sur le terrain et en dehors. »

Son Altesse le cheikh Mansoor ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, président du Conseil des Sports de Dubaï, a quant à lui déclaré : « Le Conseil des Sports de Dubaï est extrêmement satisfait du partenariat qui le lie à la FIFA et qui a notamment débouché sur l’annonce par Gianni Infantino de nombreuses initiatives qui ont et auront des retombées sur le paysage footballistique mondial.

Nous sommes ravis de la signature du protocole d’accord, qui renforce la coopération existant entre nos deux entités et illustre la position clé occupée par Dubaï sur l’échiquier international du football. Il souligne en outre le rôle de la ville dans le développement du football partout dans le monde ainsi que son engagement à garantir un avenir radieux au sport le plus populaire de la planète, ce qui passe notamment par la mise en œuvre d’initiatives novatrices, la mise à l’honneur de personnalités exceptionnelles et l’organisation de grands événements.

Dubaï entend soutenir le développement du système sportif international dans son ensemble, et du football en particulier. La ville dispose de tous les éléments requis pour mener à bien cette mission et renforcer la place des Émirats arabes unis dans le monde du sport. »