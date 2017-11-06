La FIFA et la FIFPro signent un accord historique

La FIFA et la FIFPro ont conclu ce 6 novembre 2017 un accord de coopération courant sur six ans afin de renforcer la coopération entre les deux organisations ainsi que d’améliorer la gouvernance du football professionnel dans le monde entier.

Un accord a également été trouvé entre la FIFA, la FIFPro, l’Association européenne des clubs et le Forum mondial des ligues (World Leagues Forum) sous l’égide de la nouvelle Commission des Acteurs du Football de la FIFA, composée de représentants des confédérations, des associations membres et du football professionnel.

Les nouvelles règles décidées permettront d’uniformiser la résolution des litiges entre les joueurs et les clubs, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux retards de paiements. Les changements prévoient par ailleurs une nouvelle disposition visant à prévenir les comportement abusifs des parties, tel qu’un club forçant un joueur à s’entraîner seul. L’accord est le fruit de dix-huit mois de négociations entre la FIFA et les principales parties prenantes du football.

Le système des transferts connaîtra également des modifications et la Commission des Acteurs du Football de la FIFA a approuvé à cet égard la création d’un groupe de travail chargé d’analyser en profondeur ledit système. Les initiatives menées conjointement par la FIFA et la FIFPro comprennent la poursuite de la mise en œuvre du programme d’octroi de licences aux clubs, l’établissement de chambres nationales de résolution des litiges et l’élaboration d’exigences contractuelles minimales pour toutes les parties prenantes à l’échelle internationale.

L’accent sera en outre mis sur la santé et la sécurité des joueurs, notamment par le biais du calendrier international des matches, qui doit faire l’objet de discussions avec tous les acteurs concernés. De plus, les deux entités s’engagent à respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus, en particulier ceux s’appliquant directement au football professionnel, et à promouvoir l’égalité des sexes, la défense des intérêts des footballeuses ainsi que la croissance du football féminin professionnel et de la participation des femmes dans le football.

En conséquence de ces engagements et de la mise en application de l’accord signé, la FIFPro retirera la plainte qu’elle a déposée en septembre 2015 auprès de la Commission européenne à l’encontre de la FIFA.

Un vainqueur : le football "Aujourd’hui marque une étape importante dans l’amélioration de la gouvernance du football professionnel dans le monde", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. "J’ai pu constater un niveau de coopération sans précédent entre la FIFA, la FIFPro, l’Association européenne des clubs et le Forum mondial des ligues. Les négociations avec les différentes parties prenantes de notre sport ont été âpres et chacune a dû faire des concessions, mais au final, cet accord bénéficiera à chacune d’entre elles et il en ressortira un grand vainqueur : le football.

Et d'ajouter : "Je suis convaincu que la même approche collaborative animera les discussions qui vont prochainement débuter au sujet de la révision du système des transferts. Toutes les parties, qu’il s’agisse des associations membres, des confédérations, des joueurs, des clubs ou des ligues ont un rôle important à jouer dans ce processus."

"La FIFPro est satisfaite du nouvel esprit de coopération affiché par la FIFA et de sa volonté de prendre en considération les inquiétudes des joueurs", a pour sa part expliqué Philippe Piat, le président de la FIFPro. "Cette entente mutuelle a permis d’initier les plus grands changements à la réglementation des transferts depuis 2001. Tandis que dans les ligues les plus riches, les footballeurs sont bien traités, dans d’autres, leurs droits sont régulièrement bafoués. Ces nouvelles règles aideront à protéger les 60 000 joueurs représentés par la FIFPro contre les traitements injustes."