La FIFA entend porter le financement du développement du football à plus de 10 milliards de dollars, sous réserve de l’approbation de ses associations membres

En cas d’approbation, le développement du football aux quatre coins du monde bénéficierait immédiatement d’un financement accru mis à la disposition des 211 associations membres (AM) de la FIFA. Jusqu’à 20 millions dollars supplémentaires par AM, sur une base facultative, au titre d’un financement exceptionnel et immédiat destiné à des projets spécifiques dans le cadre du nouveau Programme FIFA Fast-Forward (FFFP). 20 millions de dollars par AM au titre du programme FIFA Forward pour la période 2027-2030 (contre 8 millions de dollars actuellement prévus au budget) 22 millions de dollars par AM au titre du programme FIFA Forward pour la période 2031-2034 24 millions de dollars par AM au titre du programme FIFA Forward pour la période 2035-2038

Ce financement serait assuré par FIFA Forward Enterprise (FFE), chargée de regrouper les activités commerciales et événementielles de l’organisation. La FIFA conserverait le contrôle exclusif de la FFE ainsi que l'autorité exclusive sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matches et toutes les décisions réglementaires et sportives

La FFE lèverait jusqu’à 4,2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année afin de financer le Programme FIFA Fast-Forward (FFFP). Cette levée de fonds s’appuierait sur une valorisation initiale des capitaux propres de 20 milliards de dollars, en sélectionnant soigneusement des investisseurs à long terme qui acquerront des participations minoritaires et sans contrôle dans la FFE. L’intégralité des bénéfices nets de la FFE sera réinvestie dans le football à l’échelle mondiale.

Dans le plein respect des principes démocratiques et de gouvernance de la FIFA, la mise en place de cette nouvelle structure demeure soumise au soutien d’une majorité des associations membres ainsi qu’aux approbations nécessaires du Conseil de la FIFA.

Conformément à son mandat, l’administration de la FIFA étudie la possibilité de regrouper les droits commerciaux de la FIFA – qui couvrent la diffusion, le sponsoring, la billetterie et les licences – avec les activités liées à l’organisation des compétitions de la FIFA, à travers la création de FIFA Forward Enterprise (FFE). Un processus de consultation a été lancé à la suite de la réception d’une proposition visant à exploiter pleinement le potentiel des droits de diffusion et des contrats de sponsoring de la FIFA pour l’ensemble de son portefeuille de tournois de football masculin, féminin et de jeunes.

Au cœur de ce projet figure une refonte du programme FIFA Forward, le programme phare de développement de la FIFA, avec pour objectif de porter le financement accordé à chaque association membre (AM) de la FIFA de 8 millions de dollars à 20 millions de dollars pour le cycle 2027-2030, avant une augmentation progressive à chaque cycle suivant. Ce financement servirait à soutenir les infrastructures, la formation des entraîneurs, les équipes nationales, les compétitions, le football amateur ainsi que le football féminin.

Cette initiative fait suite à une allocution prononcée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, devant le Conseil de la FIFA et les associations membres, à la veille de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026™ à New York, au cours de laquelle il a réaffirmé sa volonté de “libérer le potentiel commercial et les opportunités dont dispose la FIFA”, une ambition qu’il avait déjà exposée dans son discours devant le Congrès de la FIFA à Vancouver (Canada), en avril 2026.

“Le football est le sport le plus populaire au monde et constitue un formidable moteur de développement humain et social”, a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. ‟Certaines composantes de notre sport ont su transformer cette popularité en une valeur commerciale exceptionnelle, et nous nous en réjouissons tout en souhaitant que cette dynamique se poursuive, car elle profite à l’ensemble du football. Notre mission de veiller à ce que le reste du football se développe parallèlement : la FIFA a pour vocation de soutenir un développement durable et inclusif partout dans le monde.”

‟En tant qu’instance dirigeante mondiale, la FIFA a pour mission de veiller à ce que le football touche les quatre coins du monde et que la valeur qu’il génère soutienne les fédérations et les communautés partout dans le monde. La prochaine phase de notre développement nécessite une structure adaptée, dans laquelle les activités commerciales du football fonctionnent comme une entité dédiée et spécialisée, dont la valeur est mieux répartie et plus largement partagée à travers le monde. Chaque association membre de la FIFA devrait avoir la possibilité de prétendre à une part équitable des fonds disponibles pour façonner son propre avenir, en décidant elle-même de ses priorités plutôt que de dépendre d’autrui. Il s’agit là de démocratiser le football à l’échelle mondiale.

‟Nous entendons investir massivement jusque dans les régions les plus petites ou les plus isolées de la planète football, celles qui sont trop souvent laissées de côté. Chaque association membre de la FIFA, quelles que soient sa taille, ses ressources ou sa situation géographique, aura son mot à dire et la possibilité de tracer sa propre voie. Le football est devenu un sport véritablement mondial ; il est donc essentiel que les bénéfices qu’il génère profitent eux aussi au monde entier.”

Développer le football à l’échelle mondiale

Les effets d’un investissement durable dans le développement étaient déjà visibles lors de la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année, où une décennie de soutien croissant grâce au programme FIFA Forward a permis à des nations débutantes telles que le Cap-Vert et Curaçao de participer à la plus grande compétition du football qui soit.

Ces dernières années, de nombreuses grandes organisations sportives, notamment des confédérations, des fédérations nationales et des ligues de football, ont restructuré leurs activités commerciales selon une approche similaire, poursuivant le même objectif à long terme : une croissance durable dont les bénéfices peuvent être réinvestis au service du sport lui-même.

Conjugués aux autres programmes déjà mis en œuvre par la FIFA, ces investissements pourraient porter le montant total des fonds de développement prévus par la FIFA à plus de 10 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, soit l’engagement le plus important jamais pris par une organisation sportive. Cette initiative vise à élargir l’accès au football, à renforcer les infrastructures et les opportunités qu’il offre dans le monde entier, et à faire en sorte que chaque association membre participe à sa croissance. La FIFA répartira cet investissement de manière équitable entre tous les pays, indépendamment de leur taille, de leur richesse ou de leur situation géographique, dans l’intérêt de tous.

Cette démarche intervient au lendemain de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le tournoi le plus réussi de l’histoire du football. L’élan suscité par cette compétition est précisément ce que ce processus de consultation a été conçu pour entretenir et mettre à profit. Cet enthousiasme s’est traduit par des chiffres exceptionnels : près de 16 millions de personnes ont participé aux matches dans les stades et aux FIFA Fan Festival™, tandis que des milliards de supporters ont suivi la compétition à travers le monde grâce à de nouveaux canaux de diffusion et à des formats de contenu innovants.

Réinvestir la croissance du football dans chaque association membre

Dans le cadre du FFE, la FIFA mettrait en place le Programme FIFA Fast Forward (FFFP), un mécanisme facultatif permettant aux AM de débloquer des fonds supplémentaires pour le développement. Ce programme ouvrirait de nouvelles perspectives pour le financement de projets tels que la construction de stades, de centres de formation nationaux , ainsi que d’autres infrastructures à long terme qui, sans cela, pourraient rester hors de portée d’un seul cycle de développement.

La FIFA offrirait à chacune des 211 AM la possibilité de participer au FFFP afin d’accéder à un capital ponctuel pouvant atteindre 20 millions de dollars. La participation serait entièrement volontaire, et aucune AM ne serait tenue d’y prendre part.

Ce financement supplémentaire serait assuré par la levée de fonds initiale prévue par la FFE, pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars. Celle-ci reposerait sur une valorisation implicite de 20 milliards de dollars. L’intégralité des bénéfices nets générés par la FFE serait ensuite réinvestie dans le développement du football.

Un investissement de long terme, avec une FIFA conservant le contrôle exclusif

À l’instar d’autres instances dirigeantes du sport disposant de filiales commerciales dédiées, la FIFA invitera des tiers à réaliser des investissements minoritaires, sans pouvoir de contrôle, dans la FFE.

Ces investisseurs seraient sélectionnés selon des critères stricts de vision à long terme, de gouvernance et d’alignement stratégique. Ils formeraient un groupe géographiquement diversifié,à l'image de la dimension mondiale du football, et agiraient en tant que partenaires minoritaires à long terme, capables d’apporter des capitaux ainsi qu’une expertise commerciale au service de la mission de la FIFA visant à développer le football dans le monde entier. La FIFA conserverait le contrôle exclusif de la FFE grâce à une représentation majoritaire au sein du conseil d’administration, ainsi qu’une autorité exclusive sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matchs internationaux et l’ensemble des décisions réglementaires et sportives.

Si la FIFA crée régulièrement de manière unilatérale des filiales dédiées à des projets spécifiques, elle a choisi, compte tenu de l'importance stratégique de cette initiative, d’associer cette fois les AM ainsi que le Conseil de la FIFA au processus. Conformément aux principes démocratiques qui régissent la FIFA, l’administration de la FIFA ne mettra en place cette nouvelle structure que si une majorité des AM lui apporte son soutien et si le Conseil de la FIFA approuve les adaptations réglementaires nécessaires.

Sous réserve de ces accords définitifs et des autorisations requises, Thrive Eternal, une société de portefeuille spécialisée dans le capital permanent, devrait prendre la tête du groupe d’investisseurs proposé pour la FFE. Greg Maffei, PDG de BANN Ventures et ancien président-directeur général de Liberty Media lors de l’acquisition et de la détention de la Formule 1 par cette dernière, a joué un rôle clé en tant que conseiller commercial et continuera d’accompagner la mise en place de la FFE au cours de cette nouvelle phase.

Dans le cadre de ce processus, J.P. Morgan a été mandatée pour travailler aux côtés de la FIFA, tandis que d’autres conseillers, notamment OpenEconomics, sont en contact avec des investisseurs potentiels à long terme. L’objectif est de constituer un groupe d’investisseurs géographiquement diversifié, reflétant la dimension mondiale de la FIFA et du football. À ce jour, des manifestations d’intérêt ont été reçues d’investisseurs issus de toutes les grandes régions du monde : l’Europe, les Amériques, l’Asie et l’Afrique.