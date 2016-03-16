La FIFA demande des millions aux accusés dans le cadre des enquêtes aux États-Unis

La FIFA a fourni le 16 mars 2016 des documents aux autorités américaines dans le cadre d’une démarche visant à récupérer les dizaines de millions de dollars empochés illégalement par des membres de la FIFA et d’autres officiels du football.

En sa qualité d’institution lésée* la FIFA a soumis une demande de restitution** au bureau du procureur fédéral et à celui des libertés conditionnelles du district Est de l’État de New York, réclamant des dommages aux quarante-et-un anciens officiels de la FIFA et autres organisations de football, dont Chuck Blazer, Jack Warner, Jeffrey Webb et d’autres personnes accusées dans le cadre des enquêtes menées actuellement par le Département de la Justice des États-Unis.

"Les prévenus ont abusé de leur position de confiance au sein de la FIFA et d’autres organisations internationales de football, causant des dommages sérieux et durables à la FIFA, à ses associations membres et à la communauté du football. L’argent qu’ils ont encaissé appartenait au football mondial et était censé contribuer au développement et à la promotion du football. En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA souhaite récupérer cet argent et elle est déterminée à le faire, peu importe le temps que cela prendra", a commenté le Président de la FIFA Gianni Infantino.

La FIFA estime que ce sont au minimum des dizaines de millions de dollars qui ont été détournés via des pots-de-vin, des dessous de table et autres montages de corruption élaborés par les prévenus. Il est probable que ce montant augmente au fur et à mesure que l’enquête progresse. Le gouvernement américain a déjà annoncé des sommes détournées dont le montant est supérieur à la demande de la FIFA.

La FIFA cherche à obtenir restitution de l’argent que les prévenus ont détourné pour leur enrichissement personnel, mais aussi des salaires, bénéfices et autres primes qui leur ont été versés durant leur activité au sein de la FIFA et des autres organisations de football. La FIFA cherche aussi à obtenir réparation pour les dommages causés à la marque FIFA, en termes d’image et de réputation, au niveau de la propriété intellectuelle et de ses relations commerciales.

"Les prévenus ont détourné cet argent de la FIFA mais aussi des joueurs, des entraîneurs et des amateurs de football du monde entier qui bénéficient des programmes menés par la FIFA pour développer et promouvoir le football. Ces dollars devaient servir à investir dans des terrains de football, pas dans des résidences de luxe et des piscines ; il devait servir à acheter des maillots et pas des bijoux ou des voitures ; ils devaient financer la formation de joueurs et d’entraîneurs, pas entretenir le train de vie fastueux de dirigeants du sport ou du marketing. Lorsque la FIFA aura récupéré cet argent, il sera réaffecté à son objectif premier : le bien et le développement du football mondial", a conclu Infantino.

* Département de la Justice des États-Unis, acte d’accusation du 25 novembre 2015, p. 39

** La FIFA est en droit d’obtenir restitution en vertu de la loi sur les restitutions obligatoires aux victimes (18 U.S.C. 3663A ss.)

