La FIFA débarque sur Netflix Games à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cet été, lorsque la planète entière se réunira à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les amateurs de football pourront profiter d’un tout nouveau jeu de simulation footballistique en exclusivité sur Netflix.

À travers ce jeu développé et publié par Delphi Interactive, les abonnés Netflix pourront vivre l’émotion et la ferveur de la compétition sous sa forme la plus pure et joyeuse. Avec sa prise en main rapide et son gameplay engageant, il fera le bonheur de tout un chacun, que l’on y joue seul ou en ligne avec ses amis. Pour y jouer, il vous suffit d’un téléphone et de Netflix.

« La Coupe du Monde de la FIFA sera l’événement culturel phare de 2026, et les supporters pourront nourrir leur passion en jouant depuis leur salon », a déclaré Alain Tascan, président de la division Games de Netflix. « Nous voulons ramener le football à ses racines à travers un jeu auquel tout le monde peut jouer en appuyant sur un bouton. »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « La FIFA est très enthousiaste à l’idée de s’associer à Netflix Games et Delphi Interactive en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette collaboration majeure marque une étape clé dans l’engagement de la FIFA en faveur de l’innovation dans le domaine des jeux vidéo, qui aspire à toucher des milliards d’amateurs de football de tous les âges à travers le monde et qui redéfinira la notion même de jeu de simulation sportive. Notre jeu signe le début d’une nouvelle ère du football numérique. Il sera disponible gratuitement pour les abonnés Netflix, et il constitue une étape historique pour la FIFA. »

« Le football est le sport le plus populaire au monde. En tant qu’amateurs de longue date de la FIFA, nous sommes honorés de contribuer à toucher les nouvelles générations et à réinventer l’avenir de la franchise. Notre mission est simple : faire du jeu vidéo FIFA le jeu de football le plus amusant, le plus accessible et le plus mondial jamais créé », a déclaré Casper Daugaard, fondateur et PDG de Delphi Interactive. Andy Kleinman, président de Delphi Interactive, a pour sa part ajouté : « En collaboration avec la FIFA et Netflix Games, Delphi a développé un jeu qui se veut digne du sport le plus populaire au monde – un jeu qui permettra à n’importe qui, où qu’il se trouve, de vivre instantanément la magie du football. »

Des millions de personnes regardent déjà Netflix sur leur téléviseur, et il est désormais possible jouer à des jeux sur la célèbre plateforme de streaming. Le nouveau jeu FIFA viendra s’ajouter à une série de titres auxquels les abonnés Netflix peuvent accéder sur leur téléviseur, au même titre que leurs programmes et films préférés, en utilisant leur téléphone comme manette.

De plus amples informations seront communiquées en 2026.