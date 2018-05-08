La Fédération Russe de Football sanctionnée pour les chants discriminatoires de ses supporters

La FIFA a confirmé ce 8 mai 2018 que la Fédération Russe de Football a été sanctionnée d’une amende de CHF 30 000 pour les chants discriminatoires de certains de ses supporters dans le cadre du match amical international opposant la Russie à la France, le 27 mars 2018 à Saint-Pétersbourg.

À la suite d’une enquête exhaustive et notamment du visionnage de preuves vidéo, la Commission de Discipline de la FIFA – présidée par Anin Yeboah – a procédé à l’analyse de toutes les circonstances spécifiques du cas d’espèce, en particulier la gravité de l’incident ainsi que le nombre limité de supporters impliqués, et jugé la fédération russe coupable d’infraction à l’art. 58 du Code disciplinaire de la FIFA.

La FIFA applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination (cf. art. 4 de ses Statuts) et a mis en œuvre une série de mesures afin de lutter contre ce fléau et promouvoir la diversité. Parmi celles-ci, le système de surveillance antidiscrimination, actif depuis 2015, pour examiner l’ensemble des 871 matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ ainsi que toutes les rencontres de la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017. Il sera également déployé cet été pour la compétition finale de la Coupe du Monde. Pour ses compétitions, dont Russie 2018, la FIFA a également mis en place une procédure à trois étapes qui permet aux arbitres d’intervenir directement et activement en cas d’incidents discriminatoires dans les stades.