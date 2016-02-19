La Fédération Irakienne de Football adopte l’outil concernant la réglementation sur les intermédiaires de FIFA TMS

La Fédération Irakienne de Football (IFA) est devenue la deuxième association membre de la Confédération Asiatique de Football (AFC) à adopter l’outil concernant la réglementation sur les intermédiaires de FIFA TMS (IRT).

L’IRT, qui est désormais fonctionnel au sein de l’IFA et pour ses clubs affiliés, est conçu pour aider les associations membres à se conformer au Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires et à identifier et rassembler les données nécessaires qui seront par la suite publiées dans le cadre du Rapport sur les intermédiaires d’ici au 30 mars 2016.

L’IRT est pleinement intégré aux systèmes de régulation national et international des transferts. Concrètement, cela signifie que toutes les informations concernant les transferts de joueurs professionnels et l’implication y afférente des intermédiaires sont gérées via un même système. Il permet aux associations membres d’établir des rapports annuels relatifs à l’implication d’intermédiaires, ce qui les aide à se conformer aux exigences du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires. Le système est personnalisable afin de répondre aux besoins des associations membres, et est disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA.