La Commission de Recours de la FIFA rejette l’appel de Ramón Maradiaga

La Commission de Recours de la FIFA a rejeté l’appel interjeté par Ramón Maradiaga, confirmant ainsi la décision prise par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.

Après avoir analysé et pris en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Commission de Recours a conclu que le comportement de M. Maradiaga avait effectivement enfreint les art. 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) et 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA (édition 2012).

Elle a en outre approuvé les principes et arguments avancés par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique dans la détermination de la sanction imposée et considère comme adéquates la suspension de deux ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international ainsi que l’amende de CHF 20 000 imposées à M. Maradiaga.