La Commission de Recours de la FIFA rejette l’appel déposé par Wolfgang Niersbach

La Commission de Recours de la FIFA, présidée par Larry Mussenden (Bermudes), a rejeté l’appel déposé par Wolfgang Niersbach et confirmé la décision prise par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante.

Après avoir analysé et pris en considération l’ensemble des circonstances atténuantes du dossier, la Commission de Recours a conclu que M. Niersbach a enfreint les articles 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) et 19 (Conflits d’intérêts) du Code d’éthique de la FIFA.

La Commission de Recours approuve les principes et arguments avancés par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique dans la détermination de la sanction imposée et considère adéquate la suspension d’un an de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.