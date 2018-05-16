La Commission de Recours de la FIFA confirme partiellement la suspension de Worawi Makudi 

La Commission de Recours de la FIFA a pris la décision suivante concernant l’appel interjeté par l’ancien président de la Fédération Thaïlandaise de Football, Worawi Makudi :
confirmation partielle de la décision prise par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante le 10 octobre 2016 ; réduction de la suspension de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international imposée à M. Makudi de cinq ans à trois ans et six mois, mais maintien de l’amende de CHF 10 000.
L’enquête à l’encontre de M. Makudi a été ouverte le 23 juillet 2015. La chambre de jugement de la Commission d’Éthique avait par la suite reconnu M. Makudi coupable de violation des articles 17 (Faux dans les titres) et 41 (Obligation de collaboration des parties) du Code d’éthique de la FIFA.