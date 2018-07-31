La Commission de Recours de la FIFA confirme partiellement la suspension de Gordon Derrick

La Commission de Recours de la FIFA a pris la décision suivante concernant l’appel interjeté par Gordon Derrick, ancien secrétaire général de la Fédération de Football d’Antigua-et-Barbuda et président de l’Union Caribéenne de Football : confirmation partielle de la décision prise par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante et notifiée à M. Derrick le 19 septembre 2017, avec réduction de la suspension de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international de six à quatre ans et réduction de l’amende de CHF 30 000 à CHF 15 000.

L’enquête concernant M. Derrick a été ouverte le 6 mars 2015. À l’issue de celle-ci, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante avait reconnu M. Derrick coupable d’infraction aux art. 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages), 19 (Conflits d’intérêts), 15 (Loyauté) et 13, al. 4 (Règles de conduite générales) du Code d’éthique de la FIFA. Ces infractions ont été confirmées par la Commission de Recours. Cette dernière ne partage toutefois pas les conclusions de la chambre de jugement selon lesquelles M. Derrick aurait également enfreint les art. 41 (Obligation de collaboration des parties) et 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) du Code d’éthique au cours de la procédure.