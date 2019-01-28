La Commission de Recours de la FIFA admet partiellement l’appel interjeté par Kalusha Bwalya

Ce 28 janvier 2019, la Commission de Recours de la FIFA a admis partiellement l’appel interjeté par M. Kalusha Bwalya, ancien président de la Fédération Zambienne de Football et membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football, et réduit la sanction précédemment imposée par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique dans sa décision du 12 avril 2018.

Après avoir analysé et pris en considération les circonstances spécifiques du cas, la Commission de Recours a décidé de réduire la durée de la suspension de toute activité liée au football imposée à M. Bwalya à la période déjà purgée au moment de la notification de la présente décision.

En conséquence, la suspension imposée à M. Bwalya a pris fin dès la notification de la décision de la Commission de Recours. Il devra en outre s’acquitter d’une amende de CHF 10 000.