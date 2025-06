J Balvin, Doja Cat et Tems seront les têtes d'affiche du tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, produit par Global Citizen

Des stars illumineront la plus grande scène du football de club lors du spectacle de la mi-temps de la finale de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™️

Le spectacle sera organisé par Chris Martin de Coldplay pour soutenir le Fonds mondial pour l'éducation des citoyens de la FIFA, qui vise à collecter 100 millions de dollars pour améliorer l'accès à une éducation de qualité

La finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ devrait avoir une portée jamais enregistrée pour un tournoi mondial de clubs

Aujourd'hui, la FIFA et Global Citizen ont annoncé que J Balvin, Doja Cat et Tems seront les têtes d'affiche du tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York, dans le New Jersey. Il sera diffusé en direct et gratuitement dans le monde entier sur DAZN.com. Ce tournoi, qui couronnera le premier champion du monde officiel des clubs de la FIFA, devrait atteindre la plus grande audience mondiale jamais enregistrée pour une compétition internationale de football de clubs.

« De Medellín au MetLife… je suis honoré d'être la tête d'affiche du tout premier spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. C'est un moment historique, pour moi, pour la culture latine et pour tous les jeunes qui rêvent en grand. » – J Balvin

« Nous allons rassembler le monde pour un moment magnifique : célébrer le football, ressentir l'unité par la musique et améliorer la vie de millions d'enfants grâce au Fonds mondial pour l'éducation citoyenne de la FIFA. J'ai hâte de vous retrouver à la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA! » – Tems

Le spectacle soutiendra le Fonds mondial pour l'éducation citoyenne de la FIFA, une initiative annoncée (lien en anglais) par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le cofondateur et PDG de Global Citizen, Hugh Evans, lors du sommet Global Citizen NOW en avril. Cette initiative vise à collecter 100 millions de dollars pour offrir aux enfants du monde entier un accès au football et à une éducation de qualité. Pour chaque billet vendu pour les matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ aux États-Unis cet été, un dollar sera reversé au Fonds mondial pour l'éducation citoyenne de la FIFA.

« Pour le tout premier spectacle de mi-temps d'une compétition FIFA, nous sommes fiers de nous associer à Global Citizen afin de réunir une brochette de superstars internationales », a déclaré Gianni Infantino. « Ensemble, nous allons écrire l'histoire à l’occasion de cette union mondiale autour du football et de la musique. La FIFA et Global Citizen s'associent pour soutenir une cause importante : donner à chaque enfant la chance d'apprendre, de jouer et de rêver. De plus, pour chaque billet vendu, nous investissons dans leur avenir grâce au Fonds mondial pour l'éducation de la FIFA. Cet évènement sera inoubliable, non seulement pour le spectacle d'une soirée historique pour le football mondial, mais aussi pour son impact durable. »

« Nous ne pouvons mettre fin à l'extrême pauvreté sans garantir à chaque enfant l'éducation qu'il mérite », a ajouté Hugh Evans. « C'est pourquoi, avec nos partenaires de la FIFA, nous appelons les fans de football du monde entier à agir. Le Fonds mondial pour l'éducation citoyenne de la FIFA rassemble l'énergie du football et de la musique pour collecter 100 millions de dollars et donner aux enfants du monde entier une réelle chance d'avoir un avenir meilleur. Alors que la Coupe du Monde des Clubs débute, nous demandons aux supporters de se mobiliser et de se joindre au mouvement pour un véritable changement.

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sera assuré par superstar mondiale J Balvin. Soutien de longue date de Global Citizen, il s'agira de sa quatrième collaboration avec l'association, après s'être produit lors d'événements spéciaux pendant la pandémie de Covid-19, notamment One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future et Vax Live.

La star multi disque de platine et lauréate d'un GRAMMY, Doja Cat, sera également tête d'affiche de ce spectacle de la mi-temps, comme elle l’a été lors du Global Citizen Festival 2024 à Central Park, et du Global Citizen LIVE, devant la Tour Eiffel à Paris en 2021.

Tems assurera également le spectacle lors de cette finale. Le chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques nigérian s'est lui aussi déjà produit sur la scène du Global Citizen Festival, à Accra au Ghana en 2022 où il a livré une performance inoubliable sur l'emblématique Black Star Square.

Fidèle à son engagement de longue date auprès du Global Citizen Festival, Chris Martin de Coldplay a travaillé à la production du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025, verra les 32 meilleures équipes de clubs du monde s'affronter pour le titre sur 12 sites et 11 villes. Les billets et les forfaits hospitalité sont disponibles dès maintenant sur FIFA.com/billets .

Le spectacle de la mi-temps de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est produit par Global Citizen, en partenariat avec Live Nation, Done+Dusted et DPS. Il sera réalisé par Hamish Hamilton, et les producteurs exécutifs sont Guy Carrington, Hamish Hamilton et Dave Meyers.