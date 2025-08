Incident à Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa Nouvelle-Zélande

La FIFA tient à adresser ses plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes de la tragédie survenue ce matin à Auckland/Tāmaki Makaurau, Aotearoa Nouvelle-Zélande, et ses pensées et prières vont à tous ceux qui ont été blessés lors de cet incident. Immédiatement après l’incident, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, ont été en contact avec les autorités néo-zélandaises. La FIFA a également maintenu un contact permanent avec les équipes participantes affectées par cet incident. La FIFA a été informée qu’il s’agit d’un incident isolé qui n’est pas lié aux opérations footballistiques, et que le match d’ouverture prévu ce soir à l’Eden Park aura lieu comme prévu. Les heures d’ouverture du FIFA Fan Festival du centre-ville d’Auckland/Tāmaki Makaurau seront confirmées en temps voulu. Les équipes participantes qui se trouvaient à proximité de l’incident bénéficient en ce moment même de tout le soutien dont elles pourraient avoir besoin.